О том, как в Кировской области вырос куст-­великан

…в 1945 году

О герое­-земляке

Под рубрикой «Наши земляки на фронте» газета рассказывала о гвардии старшине Николае Андреевиче Киселёве. «В 1944 году мы уже писали о подвигах воина­кировчанина, – отмечала «КП». – Вот новые факты, характеризующие его мужество и героизм. В одном из боёв, во время которого происходил прорыв обороны противника, Киселёв первым поднялся в атаку и повёл за собой подразделение. Враг открыл сильный миномётный огонь, но это не остановило наступающих. Завязался жестокий бой, переходящий в рукопашные схватки. Товарищ Киселёв отважно бил врага, своим примером вдохновляя бойцов. Оборона врага была прорвана, и враг в панике отступил».

Как отмечала «Кировская правда», во время прорыва кировчанин получил ранение в плечо. «Большая потеря крови ослабила силы отважного воина, – писала газета. – Остановившись перевязать рану, тов. Киселёв увидел притаившегося за деревом немца. Собрав последние силы, гвардии старшина бросился на врага, который имел при себе рацию для корректировки огня по нашей наступающей пехоте. Захватив немца вместе с рацией, тов. Киселёв отправил его в штаб. Только тогда он перевязал рану и был направлен в госпиталь для лечения. Командование присвоило Николаю Андреевичу новое звание – младший лейтенант. Заслуги славного воина отмечены тремя орденами: два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.

…в 1960 году

О пропавшем фильме «Шинель»

Кировский студент В.Попов обратился в газету с письмом, в котором просил объяснить, почему из репертуара кинотеатров областного центра пропал фильм «Шинель» по одноимённой повести Н.В. Гоголя?

«О работе над этим произведением довольно много писалось в прессе, однако в кинотеатре «Октябрь» его демонстрировали всего два дня, – отмечал читатель. – «Шинель» внезапно сошла с экранов, но при этом слабый, ни уму ни сердцу ничего не дающий фильм «Любовью надо дорожить» демонстрируется уже третью неделю…».

Ответ на вопрос кировчанина дали в отделе кинофикации областного управления культуры. Там сообщили следующее: «Посещаемость сеансов фильма «Шинель» оказалась очень низкой. Было принято решение отправить единственную копию картины в районы области. В город Киров она вернётся через полтора­два месяца».

«КП» отмечала, что фильм «может быть предоставлен кинотеатру «Смена», где будет идти в зале меньшей вместимости и «выдержит обычный срок демонстрации новых фильмов – от понедельника до понедельника».

…в 1970 году

О кусте-­великане

«С детских лет из стихов Самуила Маршака мы помним об африканском гиганте – баобабе. Толще его не бывает деревьев. Известен и другой гигант – американская секвойя. Она отличается высотой. Но великаны есть и в кировских лесах», – писала «Кировская правда» в заметке «Куст-­великан» под рубрикой «Любопытно».

«Что вы скажете о кустарнике высотой 10­11 метров и диаметром более 20 сантиметров? Именно такой растёт в Суводском учебно­-опытном лесничестве Советского района, – сообщала «КП». – Это древовидный можжевельник, который в нашей области зовут «верес». Кстати, подобные деревья можжевельника растут не только в Советском районе, где они не так уж редки. Есть они, например, в Косинском лесничестве Зуевского района. Древесина можжевельника прочна, что делает её очень благодарным материалом для резчика. Когда-­то на рынках ценились изделия вятских кустарей, резанные из «вереса».