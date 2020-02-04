О том, как в Кировской области резко похолодало

…в 1945 году

О подготовке к весеннему севу

Газета публиковала подборку материалов, объединённых девизом: «Весеннему севу – отличную подготовку». В Кырчанском районе такую работу вели в том числе и братья Гусевы, которым была посвящена одна из заметок: «Тяжело вздыхает мех. Из горна летят искры. Кузнец Николай Иванович Гусев, бывший фронтовик, торопит брата, 15­летнего Михаила: «Проворней!» Миша взмахивает молотом, по сторонам разлетаются сизые искры окалины… Братья Гусевы с утра не уходят из кузницы, они ремонтируют сельхозинвентарь и машины. Работа нелёгкая, к тому же часто не хватает металла, маловато инструментов. Но братья находят выход из всякого тупика. Получается! 22 плуга и 4 сеялки уже приведены в порядок».

…в 1955 году

О студенческом агитпоходе

«В период зимних каникул группа студентов Кировского пединститута имени В.И. Ленина совершит лыжный агитпоход по маршруту Киров – Фалёнки – Талица – Уни – Порез – Богородское – Мухино – Зуевка – Киров, – писала «КП». – В пути студенты выступят перед избирателями с докладами, лекциями, концертами. Все участники похода – члены хорового коллектива. Они готовят для избирателей интересную программу. Командиром похода назначен студент второго курса факультета физвоспитания А. Шиляев».

…в 1960 году

О водителях-­передовиках

«Преодолевая вьюги и морозы» –

в заметке под таким заголовком газета рассказывала о водителе Нолинского автохозяйства Михаиле Фёдоровиче Сморкалове. «Хорошо он начал новый год, – писала «КП». – Месячное задание выполнено водителем за две декады».

«Сморкалов – не единственный водитель автохозяйства, который работает с опережением времени, – отмечала «Кировская правда». – Вот Михаил Егорович Потапов. Индивидуальный план первого года семилетки он выполнил на 136 процентов. Хорошо поработал Потапов и в январе 1960 года. Умелый водитель немало денег сэкономил автохозяйству. Его машина прошла без капитального ремонта

224 тысячи километров. В пути он и сейчас, несмотря на то, что январь – трудный месяц для транспортников. Много помех в их работу вносят трескучие морозы и вьюги. Преодолевая капризы природы, коллектив Нолинского автохозяйства на день раньше срока завершил месячный план по перевозке грузов и пассажиров. Однако эти результаты работников не удовлетворяют. На второй год семилетки им дан повышенный план. Следовательно, надо работать сверх плана 2­3 дня в каждом месяце».

…в 1970 году

О резком похолодании

«Почему так холодно было в Кировской области в последние дни января? – задавался вопросом корреспондент «КП». – Откуда обрушились на нас внезапные холодные массы воздуха, буквально за один день понизившие на 25 градусов температуру атмосферы?»

По информации синоптика Л. Хомяковой, виновником резкого похолодания был циклон, сформировавшийся над районом Белого моря. «После выхода циклона в район Свердловской области, наш регион оказался под влиянием очень холодного антициклона, – отмечала специалист. – По области резко упала температура, прекратились снегопады. Особенно холодной ночь на 29 января 1970 года оказалась в северных районах, где температура опускалась до минус 45 градусов. Такие показатели близки к абсолютному минимуму температуры на данных территориях».