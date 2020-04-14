О том, как в Кировском универмаге появился пылесос, который… стирает

В 1945 году

О новых скверах для города Кирова

Газета рассказывала о предстоящем озеленении областного центра.

«В 1945 году на территории города Кирова будет посажено 4 тысячи деревьев и 17 тысяч 650 кустарников, — информировала «КП». — Планируется разбить три новых сквера — у театрального проезда, здания цирка и у станции Киров. Планом предусмотрено также восстановление бульвара по улице Ленина и приведение в порядок существующих садов и парков».

Писала «Кировская правда» и о строительстве водопровода в областном центре. «На эти цели в текущем году ассигновано 425 тысяч рублей, — сообщала газета. — Из них 250 тысяч — на новое строительство. Ещё 175 тысяч направят на капитальный ремонт водопроводного хозяйства».

В 1955 году

О выставке, посвящённой Маяковскому

В кировской школе № 14 открылась выставка «Владимир Маяковский — лучший поэт нашей эпохи», которая была посвящена 25-летию со дня смерти литератора. В экспозиции были представлены уникальные портреты, фотографии и плакаты, которые школьники получили в подарок от московской библиотеки-музея имени В.В. Маяковского. За помощью в подготовке экспозиции школьники обратились сами, написав письмо в столицу. Вскоре был получен ответ — большая бандероль и сопроводительное письмо: «Желаем удачи во всех ваших начинаниях! Приезжайте в наш музей в летние каникулы, будем рады с вами встретиться. Тов. Езерская, директор московской библиотеки-музея».

В 1960 году

О чудо-пылесосах

В Кировском универмаге появился пылесос, который… стирает, сообщала «Кировская правда». «Название пылесоса — «Вента», сделан он на Вильнюсском заводе, — писала газета. — «Вентой», как и любым другим пылесосом, очищают от пыли помещения, мягкую мебель, одежду, ковры, меха, книги: Этим же пылесосом можно опрыскивать растения, освежать воздух в помещениях, красить, производить дезинфекцию и т.д. Кроме всего прочего, он отлично стирает бельё. В нём можно стирать изделия из шёлковых, вискозных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, и не хуже, чем

Правда, количество белья не должно превышать одного килограмма. Продолжительность стирки — от 5 до 12 минут, а белое бельё надо стирать два раза по 9-10 минут. Такой чудо-пылесос очень удобен для домашнего хозяйства, да и не только домашнего. Стоимость машины сравнительно невысока — 440 рублей. Включать электропылесос можно в сеть напряжением 127-220 вольт».

В 1970 году

Об игрушечных поездах и атомоходах

Корреспондент «КП», побывавший в кировском производственном объединении «Вятка», сообщал: «Сегодня здесь выпускают около 300 видов игрушек. В ассортиментный кабинет входишь, словно в сказку. Чего здесь только нет! Разные зверушки, птицы, куклы, музыкальные инструменты, погремушки, десятки разнообразных машин и игр… Большинство новинок выполнены из полиэтилена. Они легки, красивы, гигиеничны. Некоторые куклы можно даже мыть: волосы у них из капрона и пришиты, хотя раньше парики приклеивали». Особо корреспондент газеты отмечал созданные на предприятии игрушечный атомоход «Ленин» и железнодорожный поезд с пассажирскими вагонами, а также вагонами-цистернами. Они тоже были сделаны из полиэтилена, что, как сообщала газета, «позволило снизить цену и добиться высокого качества».