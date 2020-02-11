О том, как в Нолинском районе скучали продавцы

…в 1945 году

О концертах Лидии Руслановой

Газета сообщала о выступлении в городе Кирове заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. «Концертно­эстрадное бюро организует встречи в помещении облдрамтеатра 11, 12, 13 и 14 февраля, – информировала «КП». – В концертах примут участие артисты Всесоюзного гастрольно­концертного объединения. Начало в каждый из дней в 5 часов вечера и в 11­30 вечера. Билеты продаются в кассе театра и во всех районных кассах».

Также в драмтеатре на эти же дни были запланированы спектакли: утром 11 февраля 1945 года можно было посмотреть постановку «Осада Лейдена», вечером – «Женитьбу Белугина». На 13 февраля был запланирован показ спектакля «Маскарад».

…в 1955 году

О кировских фигуристах

«Кировская правда» писала об успехе вятских фигуристов на розыгрыше первенства РСФСР по фигурному катанию. «На закончившихся в Туле соревнованиях наша команда заняла первое место, – отмечала газета. – Победителям вручён переходящий приз Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР. Кировчанам Михаилу Ручкину и Ираиде Ганичевой присуждено звание чемпионов Российской Федерации в парном катании на коньках. Успешно выступили на соревнованиях также кировские фигуристы Епишин, Палкин, Старкова и Циммерман».

…в 1960 году

О «мещанах»

Газета публиковала отклики на ранее напечатанный материал о случае в Санчурском районе, где местный житель ушёл от своей жены, узнав о её болезни. «Он мещанин!» – такой вердикт выносил мужчине житель города Кирова В.Мошкин. Вот что читатель писал в своём письме: «Сбежавший сродни моей бывшей супруге, которая совершила точно такой же поступок, как и гражданин из Санчурска – человек без чувств и с ледяным сердцем. Когда у меня заболел желудок, моя супруга тоже решила, что я болен безнадёжно. За две недели моего пребывания в больнице и шестимесячного лечения диетой в деревне она ни разу не навестила меня. «Ты мне больше не нужен! Жить с больным не хочу!» – были её последние слова. Тяжёлый ком застрял в горле, сердце забилось тревожно и больно, хотелось плакать. Подобные люди – мещане, которые мешают нам жить и строить прекрасное будущее».

…в 1970 году

О скучающих продавцах

Корреспондент «КП» М. Колотов рассказывал о дефиците в магазинах Нолинского района. «О том, что в райцентре плохо торгуют, мы убедились в первый же день, – сообщал автор. – Столовая была закрыта, и нам вместе с другими командированными пришлось отправиться за продуктами в магазин. Однако ничего подходящего там не было – ни рыбы, ни мяса. Только в «Кулинарии» на витрине лежали невзрачные на вид пирожки да холодные котлеты. В центре развитого сельскохозяйственного района нет в продаже яиц, овощей, не очень балуют местных жителей разнообразием сыров, молочной продукции, хлебобулочных и бараночных изделий. Мал выбор круп, варений, компотов, овощных консервов. Не лучше и положение с промтоварами. Можно часами ходить по магазинам, и ни один продавец не спросит, что вам надо, не посоветует, в каком магазине что можно купить. Скучают продавцы у прилавков, навевая скуку и на покупателей».

Как отмечал корреспондент, возможности решить проблему с нехваткой продуктов в районе имелись: «Правильно люди задают вопрос: когда в Нолинске будет выпускаться вкусный хлеб? Ведь мощности печей позволяют добиться этого».