О том, как в посёлке Коминтерновский появилась «грозная витрина»

…в 1945 году

О выступлении художника Чарушина

Газета сообщала о собрании комсомольского актива города Кирова. «Зал областного драмтеатра заполнили лучшие молодые стахановцы фабрик и заводов, учащиеся школ, комсомольские работники, представители интеллигенции», – писала «Кировская правда». Одним из участников мероприятия стал находившийся в эвакуации в областном центре детский писатель и художник Евгений Чарушин (вятский уроженец, до 1941 года живший в Ленинграде). «Товарищ Чарушин призвал комсомольский актив улучшать работу по художественному воспитанию комсомольцев и молодёжи, усилить связи с работниками искусства, а также всемерно поощрять стремление молодёжи к литературному творчеству», – отмечала «КП».

На первой полосе номера газета публиковала сводку от Советского информбюро («На 1-м Белорусском фронте, в боях за город и крепость Кистижинь, взято в плен более 3 тысяч немецких солдат. В числе пленных – комендант крепости, полковник Крюгер…»). Также в газете рассказывалось о подготовке области к весеннему севу и о «новом крупном достижении советской кинематографии – фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

…в 1960 году

О «грозной витрине»

«Грозная витрина» появилась в посёлке Коминтерновский, сообщала «КП». «Этой витрины боятся как огня и вор, и хулиган, и пьяница. Боятся попасть на эту витрину, стать всеобщим посмешищем, – рассказывала газета. – Но не уйдёт от позора вор. Так, Илья Ш. занимается карманными кражами. Народные дружинники поймали его, и вот портрет вора висит на витрине – знайте его!»

«Не уйдёт от позора и хулиган, – продолжала газета. – Например, Анатолий М., которому 20 лет. Он попал в милицию из клуба – за хулиганство. Также не уйдёт от позора и пьяница. 19-летняя Раиса В. доставлена в вытрезвитель. Она и сама не помнит, какой была в тот вечер. А портрет с витрины очень хорошо об этом напомнит… Боятся острого глаза фотообъектива дружинника и вор, и хулиган, и пьяница! И правильно боятся!»

…в 1970 году

О северном сиянии над Вяткой

Под рубрикой «Любопытно» газета рассказывала о случаях наблюдения северного сияния на территории нашей области.

«Видеть это природное явление землякам доводилось и раньше. Но, пожалуй, такого впечатляющего, как в недавнюю ночь на 9 марта, припомнить сложно, – писала «Кировская правда». – Заметить сияние можно было во втором часу ночи. Зрелище было изумительным по красоте: всю северную половину небосвода, усыпанного звёздами, украшала корона точно такой формы, какой обычно изображают на картинках. Только она была не разноцветной, а тусклого белого цвета. Корона всё время меняла форму. Её вертикальные белые полосы то перемещались в горизонтальном направлении, то исчезали, чтобы через какое-то время вновь появиться уже в другом месте. И по всем этим светящимся столбам убегали ввысь белые стремительные волны, как будто кто-то из-за горизонта с силой швырял в небо снежную пыль, и она улетала в самую высокую точку, туда, где висел перевёрнутый ковш Большой медведицы… Это было так величественно и красиво, что не хотелось уходить с улицы».

«КП» отмечала, что северные сияния подобной интенсивности были для Вятки достаточно редким явлением. Последний случай появления белых полос, зафиксированный до этого, был в сентябре 1963 года.