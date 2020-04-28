О том, как в слободском колхозе вывели самых пушистых кроликов

…в 1945 году

О ленинградцах на кировской сцене

В областном центре выступили ленинградские мастера искусств. «В концертах приняли участие лауреаты Сталинской премии заслуженный артист Н. Дудинская и народный артист В. Чебукиани, – писала «КП». – Великолепная техника Вахтанга Чебукиани, пластичность, воздушная лёгкость танца Дудинской восхищают. Но, прежде всего, каждый исполненный ими танец увлекают своей внутренней содержательностью. Высок художественный уровень всей программы. Заслуженный артист Г. Орлов, обладающий красивым, мягкого тембра голосом, с большой выразительностью спел на первом концерте арию Фигаро и «Шотландскую застольную» Бетховена. Глубоким чувством отличалась игра заслуженного артиста, скрипача Е. Хаита. Просто и выразительно читал произведения мастер художественного слова Н. Семёнов­Болотов. Темпераментным было исполнение и свеж репертуар у певицы Е. Каравашковой».

…в 1955 году

О сборе металлолома

В областном центре стартовал месячник по сбору металлолома. Его активными участниками стали заводы «Физприбор» и «Искож», писала «КП». «Молодёжная бригада, руководимая сек­ретарём комсомольской организации завода «Красный инструментальщик» товарищем Ждановым в течение 5 дней собрала 5 тонн металлолома, – отмечала газета. – В месячник включились и кировские школьники. Участники средней школы № 28 собрали 6 тонн лома. 2 тонны лома сдали ученики школы № 37».

…в 1960 году

О самых пушистых кроликах и новом маслозаводе

«Вряд ли можно встретить где-­нибудь более пушистых кроликов, чем на ферме слободского колхоза имени Ленина, – писала «Кировская правда». – В этом убеждают кадры, сделанные здесь оператором С. Масленниковым. На них – новая порода зверьков, выведенная кировскими кролиководами. Данные кролики неприхотливы, быстро прибавляют в весе, дают необычайный начёс пуха и, кроме того, совершенно не боятся морозов».

Из Суны тем временем пришла новость о завершении строительства нового маслозавода. «Здесь будут выпускать сливочное масло, сметану, кефир, простоквашу, творог, мороженое, – писала газета. – В смену планируется перерабатывать до 40 тонн молока. В подвалах завода – большие холодильные камеры. Нужную температуру там создаёт морозильная установка. Эти камеры предназначены для хранения готовой продукции, а также для окончательного дозревания сыра. Для рабочих построены бытовые помещения, комната отдыха. Завод будет пущен в строй к 1 мая этого года».

…в 1970 году

О торговле обувью по­-новому

«Кировская правда» сообщала о том, что «после капитального ремонта магазин «Обувь» на ул. Ленина в областном центре начал работать по-новому». «Прилавки, которые разделяли продавцов и покупателей, убраны, – писала газета. – Это позволило не только приблизить людей к товару, но и расширить торговый зал, сделать его более свободным… Раньше, до того, как ввели новую форму обслуживания, в этом магазине работали шесть продавцов в смену. Они могли одновременно обслужить максимум 12 человек, а остальные желающие посмотреть обувь терпеливо ждали своей очереди. Сейчас на той же площади, но по-другому оборудованной, могут одновременно примерять и выбирать обувь 35­40 человек.