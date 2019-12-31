О том, как в 1989 году в Кирове боролись со снегом

…в 1969 году

О погодной аномалии в ГДР

Газета не забывала и о мировых новостях. Подборка «За рубежом» сообщала о «состоянии хаоса, в котором оказалась американская медицина». «Население городских трущоб и горожане часто не получают никакой медицинской помощи вообще, – информировал корреспондент ТАСС со ссылкой на американский журнал «Форчун».

«При этом стоимость медицинского обслуживания в США непрерывно возрастает. Средняя цена пребывания в американской больнице в скором времени может подскочить до 74 долларов в сутки», – отмечала газета.

Проблемы были не только в Америке. «Бразилия признана одной из наиболее неграмотных стран мира, – сообщалось в другой новости. – По последним данным, из 93 миллионов жителей страны 40 миллионов не умеют читать и писать».

Германия на проблемы с образованием не жаловалась: жителей страны в конце 1969-го гораздо больше волновала погодная аномалия. «Такого не было 76 лет, – сообщала «КП» со ссылкой на корреспондента ТАСС в Берлине. – Морозы, которые стоят сейчас в столице ГДР, не наблюдались здесь с 1893 года. В некоторых районах температура опустилась до 20-30 градусов ниже нуля. Население республики всеми силами старается обеспечить бесперебойную работу всех участков народного хозяйства».

…в 1979 году

О любителе «моржевания»

«Кировская правда» рассказывала о «морже» из Мурыгино – Владимире Смаглюке, уроженце Анапы, перебравшемся в Кировскую область. Любителей купания в проруби тогда было не много, поэтому понаблюдать за водными процедурами Владимира собирались на льду реки Медянки местные жители. «Холодно стоять на ветру, мороз лицо щиплет. А Смаглюку хоть бы что. Поплавал взад – вперёд и наверх выбрался, – описывал купание «моржа» корреспондент «КП». – Я думал: руками начнёт размахивать, прыгать, чтобы согреться. А он спокойно к одежде подошёл, не торопясь, полотенцем по телу прошёлся…»

Газета отмечала, что отношение медиков к зимнему купанию было неоднозначным. «Хотя ряд специалистов всё же говорят о пользе моржевания, – писала газета. – Вот и Владимир Смаглюк уверен, что грипп, который сейчас «ходит, он в проруби оставляет».

…в 1989 году

О новогодних новостях и борьбе со снегом

В обзоре новостей под рубрикой «Предновогодняя перекличка» газета делилась позитивными новостями: о компьютерном классе, появившемся в Поломской средней школе Кирово-Чепецкого района; об успехах семейного подряда фермеров Князевых в Лебяжье, о новой мебели, появившейся в кафе «Речное» областного центра. «Силами кооператива «Левша» кафе просто преобразилось, – отмечала «Кировская правда». – Здесь появились деревянная облицовка стен, резные наличники, красочные витражи… Речная символика оформления обязательно придётся по душе романтикам и путешественникам…»

Впрочем, в потоке позитивных новостей «КП» сообщала и о проблеме – чрезвычайной ситуации на улицах областного центра, складывавшейся в последние дни 1989 года. «На дорогах – снег, лёд, проезжая часть загружена до предела, – писала газета. – В связи с этим коллектив кировской автоколонны № 1217 выступил с предложением 6 января выйти на субботник по расчистке закреплённой за ними уличной территории и обратился к трудовым коллективам областного центра с призывом поддержать эту инициативу и привести в порядок свои участки. Редакция «КП» надеется, что обращение коллектива автоколонны заинтересует водителей АТП-1, АТП-4, равно, как и всех остальных кировчан».