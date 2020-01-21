Главная > Век КП > О том, как житель Вятки посетил Мавзолей

О том, как житель Вятки посетил Мавзолей

21 января. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

Глеб Снегирёв Век КП, Новости

…в 1925 году
О посещении Мавзолея

Житель города Вятки, скрывший своё имя за инициалами В.Л., рассказывал на страницах «Вятской правды» (в день годовщины смерти вождя мирового пролетариата) о своём посещении ленинского Мавзолея в столице. «Вот она, Красная площадь. От куполов церковных, от древних стен Кремля веет стариной, похож на стрельца красноармеец в остроконечном шлеме, – писал читатель. – У Мавзолея Ленина– толпа. Это рабочие, крестьяне пришли взглянуть на вождя. Приходится встать в очередь. Рядом с нами – рабочие фабрики им. Бабаева. Невдалеке три крестьянки в лаптях, с котомками за плечами. «Ехать домой надо сегодня, – говорят они. – Да думаем, дай на Ленина взглянем… Уж дома будем завтра. Как же без Ленина?» Наконец вход. Спускаемся внутрь. Вот он – Ильич, незабвенный, в скромном костюме, с орденом Красного Знамени на груди. Не оторвёшь глаз от знакомого лица. Темнеет. Надо уходить… На Мавзолее огненными буквами вспыхивает: «Ленин».

….в 1960 году
О будущем кировском планетарии

«Кировская правда» сообщала о скором появлении в областном центре первого городского планетария. «Пока он не открыт, но адрес его мы можем назвать уже сейчас, — писала «КП». – Находится он в бывшей Никольской церкви Трифонова монастыря по адресу улица Горбачёва, 4. Раньше в этом здании располагался облпроект. В ноябре строители приступили к оборудованию зала планетария. Рассчитан он на 120 зрителей. Стены его будут покрыты светопоглощающим материалом – чёрным плюшем или бархатом. Под потолком плотники заканчивают изготовление сферического купола. Этот свод будет обшит фанерой и обклеен затем материей, выкрашенной в белый цвет. Он-то и будет экраном, на который при помощи специальной аппаратуры прямо из центра зрительного зала будет проецироваться изображение звёздного неба и небесных светил. Проекционная аппаратура сейчас готовится в Московском планетарии. Она прибудет в Киров в конце января. К этому времени строительные работы завершатся, и планетарий распахнёт свои двери для кировчан».

…в 1970 году
Об уборке снега на кировских улицах

«Кировская правда» критиковала ход борьбы с сугробами на улицах областного центра. «Областное транспортное управление неохотно даёт машины на очистку улиц, – отмечала газета. – Заместитель начальника Р. Эстрин прямо сказал: «На эту работу мы направляем главным образом штрафников». При этом, как отмечала «КП», машины часто использовались «не в полную силу». «Борта у многих самосвалов не нарощены, – сообщала газета. – У других подняты на 40-60 сантиметров, а надо бы нарастить их на метр. Кто-то по этому поводу метко сказал: «В самосвалах, по существу, возят воздух, а не снег».
«А результат всего этого – плохие дороги, которые сказываются на работе городского транспорта, — отмечала «Кировская правда». – По словам начальника службы движения троллейбусного управления А.Кириллова, сейчас ежедневно приходится заменять 10-12 рессор. Из-за частых поломок нарушается график движения троллейбусов. Часто нарушают движение и автобусы: 3, 5, 6, 19 и некоторых других городских маршрутов».
Но это ещё не всё. На кировских улицах, не очищенных от снега, возможны всякие неожиданности. Недавно на остановке, на углу улиц Карла Маркса и Пролетарской один гражданин во время посадки поскользнулся и, попав под колёса, получил тяжёлую травму… Такое положение дел недопустимо. Для работы городского транспорта, для движения пешеходов надо создать нормальные условия».

Аватар
Глеб Снегирёв
http://kirovpravda.ru

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

В Кирово-Чепецке объявлен свободный вход на хоккейный матч

Кировчане говорят об обилии грибов в лесу (+ФОТО)

Хоккеист. Заслуженный тренер. Педагог.