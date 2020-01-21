О том, как житель Вятки посетил Мавзолей

…в 1925 году

О посещении Мавзолея

Житель города Вятки, скрывший своё имя за инициалами В.Л., рассказывал на страницах «Вятской правды» (в день годовщины смерти вождя мирового пролетариата) о своём посещении ленинского Мавзолея в столице. «Вот она, Красная площадь. От куполов церковных, от древних стен Кремля веет стариной, похож на стрельца красноармеец в остроконечном шлеме, – писал читатель. – У Мавзолея Ленина– толпа. Это рабочие, крестьяне пришли взглянуть на вождя. Приходится встать в очередь. Рядом с нами – рабочие фабрики им. Бабаева. Невдалеке три крестьянки в лаптях, с котомками за плечами. «Ехать домой надо сегодня, – говорят они. – Да думаем, дай на Ленина взглянем… Уж дома будем завтра. Как же без Ленина?» Наконец вход. Спускаемся внутрь. Вот он – Ильич, незабвенный, в скромном костюме, с орденом Красного Знамени на груди. Не оторвёшь глаз от знакомого лица. Темнеет. Надо уходить… На Мавзолее огненными буквами вспыхивает: «Ленин».

….в 1960 году

О будущем кировском планетарии

«Кировская правда» сообщала о скором появлении в областном центре первого городского планетария. «Пока он не открыт, но адрес его мы можем назвать уже сейчас, — писала «КП». – Находится он в бывшей Никольской церкви Трифонова монастыря по адресу улица Горбачёва, 4. Раньше в этом здании располагался облпроект. В ноябре строители приступили к оборудованию зала планетария. Рассчитан он на 120 зрителей. Стены его будут покрыты светопоглощающим материалом – чёрным плюшем или бархатом. Под потолком плотники заканчивают изготовление сферического купола. Этот свод будет обшит фанерой и обклеен затем материей, выкрашенной в белый цвет. Он-то и будет экраном, на который при помощи специальной аппаратуры прямо из центра зрительного зала будет проецироваться изображение звёздного неба и небесных светил. Проекционная аппаратура сейчас готовится в Московском планетарии. Она прибудет в Киров в конце января. К этому времени строительные работы завершатся, и планетарий распахнёт свои двери для кировчан».

…в 1970 году

Об уборке снега на кировских улицах

«Кировская правда» критиковала ход борьбы с сугробами на улицах областного центра. «Областное транспортное управление неохотно даёт машины на очистку улиц, – отмечала газета. – Заместитель начальника Р. Эстрин прямо сказал: «На эту работу мы направляем главным образом штрафников». При этом, как отмечала «КП», машины часто использовались «не в полную силу». «Борта у многих самосвалов не нарощены, – сообщала газета. – У других подняты на 40-60 сантиметров, а надо бы нарастить их на метр. Кто-то по этому поводу метко сказал: «В самосвалах, по существу, возят воздух, а не снег».

«А результат всего этого – плохие дороги, которые сказываются на работе городского транспорта, — отмечала «Кировская правда». – По словам начальника службы движения троллейбусного управления А.Кириллова, сейчас ежедневно приходится заменять 10-12 рессор. Из-за частых поломок нарушается график движения троллейбусов. Часто нарушают движение и автобусы: 3, 5, 6, 19 и некоторых других городских маршрутов».

Но это ещё не всё. На кировских улицах, не очищенных от снега, возможны всякие неожиданности. Недавно на остановке, на углу улиц Карла Маркса и Пролетарской один гражданин во время посадки поскользнулся и, попав под колёса, получил тяжёлую травму… Такое положение дел недопустимо. Для работы городского транспорта, для движения пешеходов надо создать нормальные условия».