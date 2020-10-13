О том, как кировские актёры побывали в Севастополе

…в 1950 году

О стройке в Свечинском районе

«В Свечинском районе ускоренными темпами идёт строительство механизированного маслозавода, – сообщала «Кировская правда». – Монтаж здания производится из готовых крупнопанельных железобетонных деталей. Такой приём позволяет значительно сократить сроки строительства, уменьшить число занятых на стройке людей, сэкономить много стройматериалов. Корпус завода был смонтирован за 18 дней бригадой из шести человек».

«КП» отмечала, что новый завод будет оснащён машинами и механизмами новейшей конструкции. «Кроме масла, здесь начнут вырабатывать обезжиренное сухое молоко, топлёный сыр, творог, мороженое и другие молочные продукты. Строители обязуются завершить строку досрочно, к 7 ноября 1950 года, вместо 15-го ноября, — сообщала газета. – И слово подкрепляется стахановским трудом. В ответ на постановление правительства о великих стройках коммунизма, бригада монтажников тов. Глушкова ежедневно выполняет задание на 210 процентов».

…в 1960 году

О вятских актёрах в Севастополе

Газета рассказывала о гастролях Кировского областного драматического театра в Крыму. «Голубая стрела» (так актёры называли в шутку свой автобус) побывала сразу в нескольких приморских городах, где были показаны постановки «Двадцать свадеб в один год», «Сержант милиции» и «Барабанщица».

«Приятно было в далёком Крыму неожиданно встретиться с земляками, — писала «КП». – В одном из санаториев Гурзуфа перед началом спектакля за кулисы прислали букет цветов с запиской «Кировчанам от кировчан». А затем появились и её авторы – друзья театра, жители г.Кирова, отдыхающие в здравнице. На этом же спектакле артисты были счастливы приветствовать находившихся среди зрителей зарубежных гостей из Финляндии, Чехословакии, Польши».

Побывали участники гастролей и у моряков в Севастополе, заглянули к местным работникам сельхозпредприятий. «Колхозники горячо поблагодарили кировчан за приезд, завалили букетами цветов, – отмечала «Кировская правда». – Кроме того, на ярко вышитом рушнике крымчане поднесли коллективу театра большой каравай хлеба с солью, огромную корзину с яблоками и виноградом».

…в 1970 году

О вятских львах

«КП» публиковала необычное исследование краеведа В. Пленкова, которое было посвящено статуям львов на улицах городов Кировской области. «Такие фигуры сохранились на здании дома № 17 в городе Советске. Есть они в Кирове, Слободском, Котельниче, Уржуме и других. К сожалению, при ремонте уничтожили львов на нескольких зданиях в городе Халтурине и в селе Истобенске», – отмечал автор материала.

«Вятские мастера из-за бедности не могли отливать фигуры львов из бронзы и меди. Они нашли более дешёвый и доступный материал – камень опоку, – писал В. Пленков. – Так как большие залежи этого камня оказались близ слободы Кукарки, у села Жерновогорье, прославленными мастерами из опоки были здешние жители. Впрочем, шли в ход и другие материалы – цемент, дерево и железо. Фигуры зверей создавались не только для украшений парапетов, но и для железных дверных ручек. Крестьянин деревни Порошино Кстининской волости Вятского уезда вырабатывал корешковые трубки в виде львов. Также «львиная» тема присутствовала при создании из опоки ваз, спичечниц и подсвечников…»