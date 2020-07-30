О том, как кировские мелькрупкомбинат и завод железобетонных изделий были построены без генплана

…в 1945 году

О ленинградских детях

«Всё новые и новые партии юных ленинградцев покидают города и сёла Кировской области и возвращаются в свой родной Ленинград, – писала «КП». – Сколько теплоты чувствуется в каждом их письме-благодарности за приём, за материнскую заботу, которую они встретили в глубоком тылу. Коллектив детей и сотрудников 48-го детского интерната просит через «Кировскую правду» передать благодарность советским, партийным организациям, работникам колхозов. «Никогда не забудем, как в трудные для Родины дни мы оставили родной город и вынуждены были эвакуироваться. Вы встретили нас, как родные. Мы нашли здесь родной дом, повседневную заботу. Всегда будем с благодарностью вспоминать о вас», – пишут в письме ленинградцы».

…в 1960 году

О генеральном плане города Кирова

«Город Киров до сих пор не имеет генерального плана, по которому его можно было бы проектировать и строить дальше», – поднимал на страницах «Кировской правды» проблему облика областного центра журналист Б. Флоров.

«Нет плана, а значит, некоторые здания появляются там, где они не должны быть, – отмечал автор. – Например, мелькрупкомбинат и завод железобетонных изделий построены в непосредственной близости с жилыми массивами… Ширина многих улиц также не удовлетворяет требований современной многоэтажной застройки. В северной и южной частях города (западнее Октябрьского проспекта) мы видим нагромождение мелких кривых улиц, пересекающихся под всевозможными углами. А ещё – тупики; разноэтажность застройки; разнокалиберность ширины улиц – никакой целостности, никакой гармонии. К этому добавляется отсутствие зелени как по улицам, так и внутри кварталов».

Отдельно автор критиковал большое количество «самодеятельных» цветников, которые разбивали возле своих домов жители областного центра. «Такие сады нужно создавать на окраинах города, а не в районах жилых массивов, – писал журналист. – Эти мелкие прямоугольники и квадратики, обнесённые непривлекательными заборчиками, и домики наподобие голубятен не создают красивого ансамбля. Большие затраты и малая продуктивность подобного садоводства доказаны».

…в 1970 году

О московском передвижном цирке

Газета рассказывала о прибывшем в областной центр московском передвижном цирке. «Программу открывают велофигуристы Голубевы и Бочаровы, – писала «КП». – Затем на манеже появляются акробаты, демонстрируя пластику и грациозность. Тепло встречают зрители и дрессированных собачек. Питомцы выполняют различные акробатические номера, танцуют гопак. Под аплодисменты проходят выступления музыкальных эксцентриков, танцоров на проволоке… И, конечно, с большим интересом зрители следят за выступлением молодой дрессировщицы Тамары Виноградовой, показывающей высшую школу верховой езды. Дружным смехом встречают зрители появление на манеже популярных клоунов Михаила Позднякова и Георгия Макарова. «Мы довольны, что наше искусство по душе тысячам кировчан! – говорят гости г. Кирова. – Мы рады каждой встрече с вами. Добро пожаловать, друзья!»

Кстати, в эти же дни в областном центре гастролировал и Рязанский государственный театр драмы. Актёры показывали постановки «Любаша», «Чужая женщина» и «Женитьба Белугина». В кинотеатрах города тем временем можно было посмотреть ленты «Возраст любви», «Алые паруса», «Чёрный тюльпан», «Мама вышла замуж».