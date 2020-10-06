О том, как кировские садоводы высаживали в городе кусты смородины

…в 1945 году

О бане без окон и посылках для Яранска

В подборке писем читателей «Кировская правда» сообщала о проблемах с баней в Проснице. «Здесь много лет не выделялись деньги на ремонт, – сообщала газета. – В результате пол провалился, а потолок сгнил. Заведующая баней тов. Логинова не готовит помещение к зиме. В окнах выбиты стёкла, двери не закрываются. Дровами баня не обеспечена, за ними ездят в лес тогда, когда нужно топить печи. Заведующему райкомхозом тов. Фадееву надо уделить должное внимание этому важному участку бытового обслуживания трудящихся».

Газета обращала внимание на имеющиеся проблемы и руководителей Котельнича. «На складах Котельничской конторы связи скопилось большое количество посылок в адрес колхозников и служащих Яранского района, – писала «КП». – Посылки лежат по несколько месяцев. Много жалоб поступило в Яранскую контору связи на неаккуратную доставку посылок. Но это не помогает. У конторы связи имеется своя автомашина, но она используется на других работах, а не на перевозках почтовых грузов».

…в 1960 году

О кустах смородины на улицах областного центра

Газета сообщала о появлении первых светофоров в городе Слободском. Автоматические регулировщики движения, как писала «КП», «были установлены на перекрёстках улицы Советской с Кузнечной и Энгельса».

Также «Кировская правда» рассказывала об изменениях на улицах областного центра. Здесь, в районе завода обработки цветных металлов, по инициативе садоводов-любителей высадили многолетние цветы и кустарники. «Всё началось с того, что рабочий завода ОЦМ Ф.П. Ронжин рассказал подполковнику в отставке тов. Калмыченко, что у него в саду сильно разрослись смородина и вишня, с которыми он не знает, что делать, – писала газета. – Калмыченко попросил не выбрасывать растения, а пересадить их возле дома, в городе. Так и сделали. Кусты смородины уже хорошо прижились. А опыту садоводов-любителей последовали на соседних улицах. На них тоже появились кусты смородины. В будущем году они обязательно отрастут и украсят своим пышным нарядом дворики, сделав их зелёными и уютными».

«КП» призывала и остальных горожан поучаствовать в посадках. «Садоводов-любителей у нас немало. Что, если бы каждый из них не выбрасывал разросшиеся кустарники, а сделал бы также, как товарищ Калмыченко? Вы только представляете, как похорошели бы скверы и дворы нашего города!»

…в 1970 году

О вятских спортивных изделиях на ВДНХ

Продукция Кировского экспериментального завода спортивного оборудования отправилась на ВДНХ в столицу. «Что же представят здесь кировчане? – задавалась вопросом газета. – Это брусья гимнастические мужские для соревнований, брусья женские для соревнований, универсальная перекладина, штанга тренировочная, барьер универсальный легкоатлетический. Все изделия изготовлены с минимальными допустимыми отклонениями в размерах (2-3, редко 5 миллиметров). Кроме того, они обладают множеством других достоинств: перекладина – упругостью; штанги не имеют отклонений по весу (хотя разрешаются допуски в пределах 3-5 граммов). Как правило, большинство стальных деталей, использованных при производстве спортивного оборудования, проходит термическую обработку. Хотя это не всегда просто. Попробуйте закалить гриф штанги, имеющей длину около двух метров. Делать это в обычных печах нельзя. Для этих целей завод построил специальную шахтную нагревательную печь».