О том, как кировские шины уехали в Конго

…в 1925 году

О передовом крестьянине

В заметке под заголовком «Передовой крестьянин» «Вятская правда» писала о жителе Халтуринской волости Михаиле Степановиче Светлакове. «В его избе в переднем углу вместо образов портреты вождей революции и небольшой плакат «Не молись, а учись», – сообщала газета. – Михаил Степанович имеет небольшую пасеку и хороший огород. В нынешнем году он посеял в огороде несколько грядок сортового ячменя и пшеницы, которые привёз со Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На будущий год товарищ Светлаков думает засеять сортовыми семенами целую полосу. Кроме того, у крестьянина имеется хороший скотный двор, в котором в настоящее время находится несколько свиней английской породы, швицкий бычок и несколько лошадей».

«Хорошо живут и остальные мужики деревни Василёнки, – продолжала газета. – Землю обрабатывают по-новому, согласно указаниям науки. Выписывают газеты и журналы».

…в 1960 году

О кировских шинах для борющегося Конго

«Кировская правда» сообщала об отправке в Конго для борющегося за свободу от колониального правления народа автомобилей производства Горьковского автозавода. «Кировчане могут с радостью узнать, что машины были «обуты» в наши, кировские, шины, – отмечала «КП». – Наш шинный завод отправил горьковским автомобилестроителям несколько партий особых тропических шин. В Горьком автомобили ГАЗ-63 «обули» в эти шины и отправили в Конго. Знайте, что теперь и в далёком городе Леопольдвиле бегают советские автомобили в наших добротных кировских «обутках». И в Конго есть наша продукция! И, кстати, не только там. В августе шинный завод отправил большие партии продукции в Румынию и Венгрию, Камбоджу, Афганистан, Болгарию. Первого сентября вагон шин ушёл во Вьетнам».

…в 1970 году

О вятских экспонатах на выставке в Ленинграде

«КП» сообщала об открытии в ленинградском Государственном музее этнографии выставки «Современное жилище и одежда народов СССР». Среди экспонатов здесь были представлены и те, что удалось собрать в Кировской области. «Значительный интерес представляют материалы, которые этнографы привезли из нашего региона, – писала газета. – Учёные посетили местности, населённые марийцами. На выставке представлена вышитая из холста одежда, головной убор с нашитыми на него серебряными монетами, а также украшения из монет, бисера и раковин. Это одежда женщин деревни Тюмтюм Уржумского района Кировской области. Здесь же экспонируются фотографии, сделанные в этой деревне. На снимках – женщины-марийки в своих национальных костюмах, а также наличники на домах, украшенные марийской национальной резьбой».

…в 1985 году

О «Дюшесе» с… олифой

Житель областного центра нашёл комок краски-олифы в купленной в гастрономе бутылке газированного напитка «Дюшес». «Бутылка была из тёмного стекла, поэтому в магазине ничего видно не было, – сообщил кировчанин в письме в газету. – Когда же я налил напиток в стакан, сразу же почувствовал запах краски. А после того, как сделал первый глоток, к зубам прилип кусочек краски. Хотелось бы спросить у дирекции кировского предприятия, выпустившего напиток: каким образом у них осуществляется контроль за качеством продукции и за чистотой тары? Желающие же отведать «Дюшес» с олифовым привкусом могут обратиться в торгинспекцию, куда переправлена злополучная бутылка».