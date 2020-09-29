О том, как кировский профессор ездила на конгресс почвоведов в США

…в 1925 году

Об однофамильцах Решетниковых

Под рубрикой «Письмо в редакцию» газета публиковала необычное послание от одного из читателей. Член Вятского Губплана Пётр Решетников со страниц «Вятской правды» решил заявить, что он не является соавтором недавно вышедшей книги «Путеводитель по реке Вятке».

«В городе Вятке в текущем году издана такая книга, которую составили Фокин и Решетников. Но авторы не указали в путеводителе начальные буквы своих имён и отчеств, что дало повод некоторым читателям обращаться со своими замечаниями и вопросами по поводу содержания названной книги ко мне, — отмечал автор послания в газету. — Между тем я в составлении книги не участвовал и являюсь лишь однофамильцем одного из авторов книги, местного историка М. Решетникова, о чём считаю своим долгом донести до сведения читателей».

…в 1945 году

О новом ботаническом саде

«Одной из крупнейших задач в строительстве и реконструкции города Кирова является создание в нашем областном центре нового ботанического сада, — писал в материале для «Кировской правды» главный архитектор города Н. Козлов. — Общая площадь проектируемого сада составит 60 гектаров. В настоящее время разработан эскизный проект: от главного входа с портиком и колоннадой будет идти центральная аллея. В середине аллеи расположится центральная площадка, от которой в стороны пойдёт ещё множество аллей и дорожек. На территории сада расположится множество различных сооружений. В центре, на главной площади, будет восьмигранное с высоким (до 10 метров) стеклянным куполом здание тропической оранжереи. На других участках — здания лабораторий, музея, кинотеатра, в котором можно будет посмотреть фильм на научную тему. Меж зелени расположатся фонтаны и статуи. В северо-западной части будет участок юннатов. Его площадь — 4 га. Юго-восточную часть украсит открытый бассейн, перекрытый мостиками».

…в 1960 году

О поездке в США на конгресс почвоведов

Кировский профессор Эмилия Адриановна Штина приняла участие в конгрессе почвоведов, который прошёл в США. «Сейчас она пишет для Академии наук отчёт о международном мероприятии, в котором приняли участие представители нескольких советских лабораторий, — писала «Кировская правда». — После конгресса наши научные работники проехали 4 тысячи километров по Южным Штатам Америки и собрали богатый материал о работе почвенных лабораторий. Кроме того, профессор приняла участие в опытах по использованию водорослей для удобрения полей. Сейчас она также подводит итоги проведённых исследований».

…в 1985 году

О новом кафе-столовой

Газета сообщала об открытии нового кафе-столовой в селе Загарье Юрьянского района. «Впечатление от нарядного внешнего вида заведения сочетается с праздничной приподнятостью, которая невольно охватывает, когда входишь в просторный зал, — писала «Кировская правда». — Здесь — красочное панно, кстати, выполненное на высоком профессиональном уровне, чистота, уют, со вкусом подобранная мебель: И качество блюд отменное! Словом, жители Загарья могут гордиться новым кафе, расположившимся в квартале многоквартирных благоустроенных домов».