О том, как кировчанка «погорела на шубах»

…в 1950 году

О подписях и обязательствах кировских колхозников

Газета сообщала о том, что трудящиеся Кировской области целыми коллективами оставляли свои подписи под воззванием (документ был подготовлен в Верховном Совете СССР) о запрещении атомного оружия.

«Колхозники сельхозартели «Правда» Бельского района все, как один, подписались под воззванием, — отмечала газета. — Кроме того, работники приняли обязательство успешно завершить сенокос, в сжатые сроки провести уборку урожая и досрочно выполнить все обязательства перед государством. Волнующие слова сказала в ходе подписания колхозница Наталья Бякова. Она говорит: «От всего сердца поддерживаю воззвание и желаю, чтобы все советские люди дружно подписали его!» Горячие патриотические речи произносили также другие колхозники. Сбор подписей прошёл с высоким политическим подъёмом, как мощная демонстрация единства и сплочённости работников».

…в 1965 году

О готовности парка и пляжа к встрече отдыхающих

«Кировская правда» сообщала о готовности Заречного парка города Кирова к встрече отдыхающих. «Здесь появились новые аттракционы и спортивные площадки, — отмечала газета. — Приобретены также водные велосипеды. Удовольствие горожанам доставят прогулки по чистым, уютным аллеям. Наверняка это будет особенно приятно после слишком капризной весны, задержавшей встречу горожан с летом».

Газета сообщала, что площадь парка составляет 121 гектар.

«Это гектары чистого воздуха, прохлады, здоровья и бодрости, — писала «КП». — Лишь небольшая протока отделяет парк от песчаного пляжа. Но здесь владения администрации парка кончаются. Хозяин пляжа — горкомхоз. Это его обязанность — следить за порядком и чистотой на песчаном острове. Сейчас главная задача перед работниками — построить переправы, установить теневые навесы, грибки и т.д. Также здесь должны появиться пункты проката пляжного и спортивного инвентаря. Пока ни одного пункта нет, как нет и водной станции: Кстати, в прошлом году она вступила в строй лишь в конце сезона. Важно, чтобы не повторилась прошлогодняя история, ведь, как говорится, у семи нянек:»

…в 1970 году

О приговоре за незаконную торговлю шубами

«Погорела на шубах» — в заметке под таким заголовком «КП» рассказывала о бывшей кировской учительнице Р.А., задержанной за спекуляцию меховыми изделиями в Нижнем Тагиле.

«Она вышла на пенсию по возрасту. Государство ежемесячно выплачивало ей 120 рублей, — сообщали корреспонденты А. Демаков и А. Куимов. — Однако женщине этого показалось мало. Она нашла себе другую «профессию»: Как-то оказалась пенсионерка в городе Москве. Приглянулись ей в центральном универмаге шубы. Одну купила за 256 рублей, две других — за 267 и 170 рублей. Затем отправилась на Урал. В Нижнем Тагиле сделала остановку и направилась на вещевой базар. Намеревалась «спекульнуть» шубами, получить 866 рублей нетрудового дохода. И продала бы: спрос на меховые изделия в городе металлургов солидный. Но помешали: комсомольцы из оперотряда. Они задержали спекулянтку. У неё обнаружили 1603 рубля наличными, а позднее — ещё 603 рубля: Как ни юлила спекулянтка, как ни доказывала, что якобы привезла шубы племянницам, но под тяжестью улик была разоблачена. Шубы и деньги у Р.А. изъяты в доход государства, а сама она получила три года лишения свободы».