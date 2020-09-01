О том, как кукуруза выручила вятских животноводов

1 сентября. О чем писала «Кировская правда» в этот день

…в 1925 году

О собаке-сыщике

«Вятская правда» сообщала о прибытии в город собаки-ищейки породы доберман по кличке Джон. «Собака отлично воспитана, она из ленинградского питомника, ей полтора года, — писала газета. — Ранее ищейка работала в Сочи на охране курортов. В городе Вятке уже прошли испытания собаки-сыщика. На мероприятии присутствовало немало вятских граждан. Собака блестяще выполнила целый ряд приёмов, приведя зрителей в восхищение. Джон с места перепрыгивает барьер выше человеческого роста, прекрасно работает в воде: Во время испытаний она также справилась со сложным заданием — догнала преступника и отличила его от семи других человек, бежавших вместе с ним».

…в 1960 году

О «королеве полей»

«Спасибо кукурузе — выручила!» — новость под таким заголовком сообщала читателям об успехах работников уржумских хозяйств. «Хороша кукуруза уродилась на полях первого производственного участка сельхоз-

артели «Родина» Уржумского района, — писала «КП». — На 57 гектарах выращивал её механизатор Зинат Шамстинов. В августе «королева полей» использовалась на зелёную подкормку коровам и свиньям, а сейчас силосуется. Колхоз заготовил 2550 тонн сочных кормов, это по 7 тонн на корову. А всего будет заготовлено 6500 тонн кукурузного силоса. На больших площадях «королева» ещё продолжает расти».

«Кукуруза очень выручила нынче животноводов, — писала «Кировская правда». — Силос в этом году заготавливается в основном только из неё. Колхозники стремятся создать запас кормов для скота. На полях работает около десятка силосоуборочных комбайнов».

…в 1970 году

О подарках к 1 сентября

«Сегодня многие первоклассники получат сладкие подарки. Изготовят их сотрудники кондитерского цеха хлебозавода №5, — писала «Кировская правда». — Здесь уже стало традицией: выпускать к 1 сентября тематическую продукцию. О том, что торты адресованы именно ученикам первых классов, гласят надписи, сделанные кремом или сахарной пудрой. На тортах написано: «Первокласснику», «Первый раз в первый класс», «Нашим малышам». Кроме того, на заводе изготовлены и шоколадные пластины с праздничными надписями. Такой надписью можно будет украсить любой торт, приглянувшийся виновнику торжества: Понятно, что все эти вкусные вещи предназначены не только для самых маленьких школьников. Во многих кировских семьях сегодня будет праздничный стол, на котором уместным окажется торт с надписью: «С новым учебным годом!».

…в 1985 году

О новой школе в селе Татаурово

«Сегодня школьники села Татаурово и окрестных сёл Нолинского района проведут торжественную линейку, посвящённую началу нового учебного года, у нового типового школьного здания на 320 мест, оснащённого современным оборудованием, — сообщала «Кировская правда». — На этой линейке от имени строителей педагогам будет вручён символический ключ от нового здания».

Как отмечала газета, данная школа была не единственной, которая впервые открывала свои двери в этот день в Кировской области. «Также торжественные линейки 1 сентября состоятся у новых зданий школ в сёлах Святица Фалёнского района и в ряде других населённых пунктов области, — писала «КП». — Все запланированные к сдаче здания введены в строй. План по своевременной сдаче этих важных объектов выполнен!»