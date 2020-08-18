О том, как на баррикадах Парижской коммуны был вятский уроженец

…в 1950 году

О книгах из личной библиотеки пчеловода

В подборке новостей «По нашей области» газета писала о личной библиотеке колхозника из Молотовского (сейчас – Нолинского) района. «Пчеловод колхоза «Ударник» Михаил Назарович Рубцов – большой любитель книг, – отмечала «КП». – Он имеет личную подборку из 200 изданий политической, научной и художественной литературы. В библиотеке есть произведения классиков марксизма­ленинизма, книги по полеводству, пчеловодству и огородничеству. Из художественной литературы Рубцов приобрёл произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, стихи и прозу советских поэтов и писателей Маяковского, Твардовского, Шолохова, Симонова, Фадеева».

Из Котельнича тем временем сообщали о появлении в городе кружка самодеятельности домашних хозяек. «Руководит им Е.М. Лямина, – писала газета. – На днях участницы кружка побывали на Пищальском мехлесопункте и дали там несколько концертов. Рабочие поблагодарили кружковцев и попросили приезжать чаще».

…в 1960 году

О кукурузе и молоке

«В ряде колхозов Слободского района в последние дни заметно увеличилось производство молока», – сообщала первая полоса «Кировской правды». Как отмечала газета, рост случился после длительного отставания. «И причина проста: в подкормку коровам добавили кукурузу, – писала «КП». – Не все колхозы и фермы включили в подкормку молокогонный корм, но результаты сказываются быстро. Только неделю подкармливают кукурузой коров в «Красной Талице», а дневной валовой надой увеличился на 1300 килограммов. На Колодкинской ферме 149 коров. До подкормки кукурузой они давали по 1500 килограммов молока в день. Теперь дают 1990 килограммов. Надои идут в рост с каждым днём. Вот и в колхозе имени Ленина коровам пока не дают ни грамма концентратов, а надои выше. Делает своё дело кукуруза! Доярки ревностно следят за тем, чтобы ежедневно подвозилась зелёная масса к фермам».

«Кукурузы в районе выращено немало, – отмечал автор публикации

Д. Кочергин. – Но трудность в том, что на кукурузное поле коров не выгонишь, да и дояркам растение не скосить. Она – как лес. Нужны комбайны. И правильно поступили в сельхозартелях «Россия» и имени Ленина, выдывая коровам кукурузу измельчённой, из­под комбайна».

…в 1970 году

О вятском участнике Парижской коммуны

Газета сообщала об интересном открытии: оказывается, на баррикадах Парижской коммуны был и вятский уроженец – революционер­народник Михаил Сажин. Он пробрался в осаждённый Париж с письмом от единомышленников­интернационалистов, предлагавших свою помощь в борьбе с версальскими войсками. «Когда версальцы ворвались в город, Сажин с оружием в руках сражался на баррикадах, – писала «КП». – Как сложилась его судьба дальше? Позднее, в 1875 году, в Герцоговине вспыхнуло восстание против турецких поработителей. Сажин отправился и туда, на Балканы. Здесь ему, как бывшему поручику артиллерии, была доверена единственная пушка сербского повстанческого отряда…»

Революционер жил в Соединённых Штатах Америки и в Германии. Затем вернулся в Россию, где был осуждён за революционную деятельность и отправлен на каторгу. Много лет провёл в Сибири. Получив освобождение, остался трудиться на золотых приисках. Революционный 1917 год Сажин встретил уже немолодым человеком в городе Грозном, где жил с сыном и женой – революционеркой Евгенией Фигнер.