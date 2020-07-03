О том, как на Вятке побывали товарищ Каганович и челюскинцы

«Товарищ Каганович в Вятке!» – сообщала на одной из своих передовиц в июне 1934 года «Вятская правда». При этом речь шла не об известном соратнике И.В. Сталина – Лазаре Кагановиче, а о его брате Юлии.

Юлий был средним из трёх братьев Кагановичей и старшим для Лазаря Моисеевича. В 1930­е годы Ю.М. Каганович занимался руководящей партийной работой в городе Горьком (в частности, был первым секретарём Горьковского обкома КПСС). Одним из поводов для его визита на Вятку стали мероприятия, посвящённые встрече у нас героев Арктики – челюскинцев. Они проследовали через регион на поезде, делая остановки и общаясь с вятскими жителями на станциях.

Так, прибытие в город Вятку состоялось 18 июня вечером. «У нас подготовили достойную встречу героев, – информировала «Вятская правда». – Вокзальная площадь принарядилась. Вот огромный, художественно выполненный макет лагеря Шмидта; вот балкон, весь утопающий в цветах, где расположились пионеры. Вот стол с подарками героям Арктики от трудящихся города Вятки: искуснейшие работы вятских кустарей, любовно подобранные для дорогих гостей… Медью оркестров, восторгом, криками «ура!» встречают появление героев».

Первым к жителям Вятки обратился капитан «Челюскинца» Владимир Воронин.

– Надо быть художником слова, чтобы как следует отблагодарить вас за тёплую встречу. Я так говорить не умею, но в моём «спасибо» вы должны почувствовать крепкое рукопожатие, – сказал он. – Находясь на льдине, мы нисколько не сомневались, что будем на материке. Мы знали, что миллионные массы Советского Союза следят за нами, желают нам успеха… После катастрофы с кораблём мы организовали культурную жизнь на льду, мы даже каждую пятидневку брились. У нас не было ни одного человека, за исключением товарища Шмидта, который бы носил бороду. Со всех концов страны к нам шло подкрепление. Самолёты прилетели к нам. Мы в четыре дня ликвидировали лагерь, на льдине остался только наш, советский, флаг».

С трибуны об участии в уникальной операции рассказывали пилот Анатолий Ляпидевский, который первым вывез женщин и детей из лагеря Шмидта, и лётчик Василий Молоков, который спас капитана корабля. С ответными словами к гостям обратились партийные работники региона, вятская пионерка Шура Олешкина и товарищ Юлий Каганович. Последний выразил всеобщее мнение собравшихся, отметив, что «подвиг лётчиков воодушевляет весь рабочий класс Советского Союза и всю страну на новые трудовые подвиги».

Из истории челюскинцев