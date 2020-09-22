…в 1925 году

О страховании лошадей и о дровах для Вятки

В подборке «Вятский день» газета сообщала местные сентябрьские новости одной строкой. Так, на Вятку прибыла «значительная партия дров для удовлетворения топливных нужд населения». «Всего по реке должно быть сплавлено в город не менее 1 тыс. кубических сажен. Цены на дрова снижаются», — писала газета.

Кроме того, «Вятская правда» сообщала о ходе страхования жителями края своих лошадей. «Добровольное страхование оформлено на 534 лошади, на сумму ответственности Госстраха 50 тыс. рублей. За страхование лошадей губстрахом получено 3746 рублей», — сообщала «ВП».

Ещё одна новость касалась продажи вятских капокорешковых изделий за границей. В сентябре 1925 года вятским мастерам поступил очередной заказ на поставку своего товара во Францию. Ранее изделия отправились в Германию. «Вятские корешковые поделки пользуются за границей большим успехом», — отмечала газета.

…в 1970 году

О демисезонных пальто и о классе ритмики

В подборке рекламы и объявлений газета приглашала кировчан побывать в магазине № 70 «Мужская одежда» в областном центре. Здесь, как информировала «Кировская правда», начиналась распродажа мужских демисезонных пальто. Приобрести можно было изделия производства ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии. Отечественный ассортимент был представлен верхней одеждой Горьковской, Чебоксарской, Уфимской и Ленинградской фабрик.

Ещё одно объявление номера было адресовано жителям города Котельнича. Здесь, в музыкальной детской школе, открылась группа ритмики. Заниматься в ней могли мальчики и девочки. «Занятия проводятся два раза в неделю по три часа, в специализированном оборудованном классе, под музыку, — сообщала «КП». — Ребята смогут изучить танцы — бальные, русские народные, танцы народов СССР; познакомятся с основами хореографии».

…в 1980 году

О том, как на вятских гармонях «расцветали цветы»

Корреспондент «КП» побывал на ганинском производстве № 1 Кировского объединения по изготовлению музыкальных инструментов и познакомился с процессом создания современных гармошек.

«Сейчас сюда поступают заказы на изготовление инкрустированной гармоники. Один из тех, кто их создаёт, — Алексей Михайлович Крутихин, мастер-инкрустатор. Наблюдая за его работой, сразу чувствуешь умение и большой опыт этого человека. Ведь гармошкины замысловатые узоры делаются из кусочков целлулоида разнообразных оттенков. Терпеливо подбирает их мастер по цвету, отсекая остро заточенным самодельным секачом лишнее, аккуратно приклеивает нужное в подготовленные гнёзда на корпусе. И вот уже всеми цветами радуги играет рисунок в виде полевого букета цветов. Осторожности, аккуратности требуют их сушка, циклёвка, шкурение и полировка войлочными кругами. Кроме рук инкрустатору необходимы и вкус, и тонкое понимание цвета», — писала газета.

«Кировская правда» отмечала, что основной своей работой Алексей Михайлович считал столярное дело. «Он выполняет экспериментальные работы, участвует в рождении новых образцов музыкальных инструментов. Но, когда поступают в цех заказы на создание инструмента с инкрустацией, Крутихин доволен — его ждёт трудная, праздничная работа», — писала «КП».