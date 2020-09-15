О том, как почтальон поставил ультиматум жильцам кировского дома

…в 1925 году

О небывалом урагане

«Вятская правда» рассказывала о том, что над Яранским уездом пронёсся ураган, «какого не помнят старожилы». «Деревья с корнем вырывались из земли и тут же падали, из-за чего погибли 8 коров, — писала газета. — Кроме того, погибло немало мелкого скота. Крестьяне, которых непогода застала в поле, были избиты градом до крови. Сильнее других пострадала деревня Бебенинская, мимо которой прошла главная туча. Здесь не уцелело ни одной рамы со стороны, откуда надвигалась туча: Пострадали и посевы. Яровые повреждены на 80 процентов. А фактически — даже больше, если иметь в виду, что после урагана они начали крошиться».

«После бури произошла интересная сцена, — писала «Вятская правда». — На сходке старичок Димитрий Бебенин набросился с руганью на двух комсомольцев: «Из-за вас бог наказал!» Однако все поняли, что комсомольцы тут ни при чём. А виноваты многие сами, ведь ни один крестьянин не состоял в комитете крестьянской взаимопомощи и не пожелал оформить страхование посевов».

…в 1960 году

О месте, где можно было пообедать за 4 рубля

Газета сообщала об открытии в областном центре первой домовой кухни. «Её адрес: улица Карла Маркса, дом 35, — писала «Кировская правда». — Если ехать на автобусе или троллейбусе, то выходить надо на остановке «Протезный завод». Кухня работает с 8 часов утра и до 8 часов вечера. Приобрести здесь можно уже готовые блюда и полуфабрикаты. Из первых блюд — щи, борщ, другие супы. Из вторых — эскалопы, гуляш, шницели, котлеты, бифштексы, блинчики с мясом и творогом, жареная и варёная рыба. На третье — кофе, какао или кипячёное молоко. В большом выборе домовая кухня имеет кондитерские изделия. Цены невысокие. За четыре рубля можно вкусно и сытно пообедать».

«За сутки домовая кухня может накормить до трёх тысяч человек, — отмечала «КП». — Сейчас она оборудована титаном, электрической плитой с духовкой, холодильной камерой, в которой можно хранить полторы тонны мяса. Впрочем, есть одно «но». Помещение, в котором разместилась кухня, небольшое и его надо расширять. Тогда в торговом зале появятся столики, за которыми можно будет выпить кофе или съесть горячий пирожок, а на кухню — добавить оборудование: электрожарочные шкафы и ванны, тестомесильный агрегат, мукопросеивающую машину».

…в 1970 году

Об ультиматуме почтальона

Читатель газеты В. Берестов из Кирова пожаловался в газету на почтальона, поставившего ультиматум жильцам одного из домов в областном центре: «Не буду вам больше доставлять газеты, журналы и письма на второй этаж!». Это произошло после того, как в некоторых городских зданиях почтовые ящики начали переносить на первые этажи, прямо к входу.

Впрочем, читатель попытался войти в положение почтальона. «Конечно, тяжело ходить с тяжёлой сумкой по этажам, — размышлял Берестов. — Может, жильцам стоит подумать над установкой у входов в здания специальных почтовых ящиков с отделениями для каждой квартиры? Так уже сделали кировчане, проживающие на улицах Литейной и Металлургов. Стоит последовать их примеру, чтобы почтальон не бросал где попало газеты и журналы. Я специально не указываю фамилию почтальона, поставившего нам ультиматум. Его труд нелёгкий. Из года в год поток корреспонденции растёт, работы всё больше. Надо избавить человека от лишней беготни по этажам».