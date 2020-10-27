…в 1945 году

О книге стихов фронтовиков

Газета рассказывала о вышедшем в городе Кирове сборнике фронтовых стихов «Солдатские думы». «Здесь представлены сочинения наших земляков, вернувшихся с войны, – писала «КП». – Среди них есть имена, уже известные по предыдущим сборникам, но большинство авторов публикуются впервые. Стихи далеко не равноценны, но все они написаны от души и имеют один посыл – любовь к Родине, ненависть к врагу и волю к победе».

«Особенно запоминается в книге раздел «Фронтовая лирика», – отмечала «Кировская правда». – В этих стихах – о пробитой ветрами солдатской шинели, о верной подружке – тульской винтовке, о дорогом письме в домашнем конверте, о любимой и особенно – о матери, благословляющей сына на ратные подвиги… Перед глазами читателя встаёт живой советский человек в серой шинели, тысячами нитей связанный со своим народом, со своим родным краем. Книжка волнует и радует. «Солдатские думы раскрывают мысли и чувства людей, прошедших по фронтовым путям и перепутьям к нашему радостному сегодня, к Победе. Составитель сборника – В. Заболотский. Издана книжка хорошо».

…в 1960 году

О том, как световая газета разоблачала тунеядцев

Жители областного центра поучаствовали в мероприятии под названием «Покончим с рвачеством, тунеядством, нарушением трудовой дисциплины, бракодельством, пьянством, хулиганством, покушением на общественную собственность». Такой тематический вечер прошёл в Доме культуры имени XX партсъезда.

«Разобрана обширная программа, но вся она была подчинена теме «Кто не работает, тот не ест», – писала «КП». – Работник милиции В.Евсиков провёл беседу на тему «О тех, кто мешает нам жить». «Человек – это звучит гордо», – начал он словами великого Горького. Говорил о благотворном влиянии труда на советских людей, о том, что труд – это потребность, необходимость для каждого. Привлекла внимание собравшихся и световая газета «За ушко – на солнышко». На экране был показан В. Коротаев. Некогда он был хорошим парнем. Получил от государства профессию фрезеровщика и квартиру. Однако всё это он променял на рюмку водки. Фотографии продемонстрировали, что можно увидеть у него дома. Окна разбиты и завешаны старыми тряпками, кругом окурки, спички, грязь. Из зимней одежды остались шапка-ушанка и старый пиджак, всё остальное пропито. Газета показала и других пьяниц, хулиганов, расхитителей общественного добра».

«Звучит широкая мелодия русского вальса, – так завершалась публикация о состоявшемся в г. Кирове вечере. – В зале кружится нарядная, весёлая молодёжь. Глядя на их счастливые, улыбающиеся лица, хочется думать, что нет уже ни лодырей, ни тунеядцев, мешающих нам трудиться и отдыхать…»

…в 1985 году

О коллекции вятского краеведа

«Краевед из Кирова Александр Рева собирает пуговицы, – писала «Кировская правда» в тематической странице «Клуб «Находка». – Собственно говоря, он собирает много чего из старины, в том числе пуговицы. Их у него не одна сотня. Возьмёшь в руку – тяжёлая бронзовая чашечка с петелькой внутри. Если по краешку пощёлкать ногтём, металл зазвучит чистым, певучим голосом. А на внешней поверхности пуговиц – выпуклый рисунок. Сколько их разных!.. С молоточками – телеграфиста, с орлом – государственного чиновника. Отдельно – пуговицы с военных мундиров, отдельно – пожарных. Целая страница большой интересной истории русского костюма».