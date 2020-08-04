О том, как слободской кочегар помог сэкономить родному хлебокомбинату

…в 1950 году

О ноу­-хау слободского кочегара

«Кировская правда» писала о ценном предложении кочегара Черезова из города Слободского, который помог родному хлебокомбинату сэкономить свыше 100 тысяч рублей. «Однажды на слободском предприятии вышли все запасы торфа, – рассказывала «КП». – Чтобы не допустить простоя, Е. Черезов попробовал топить печи каменным углем. Но опыт не удался: колосники плавились, уголь коксовался. Пытливый кочегар стал настойчиво изучать работу печей и пришёл к выводу, что можно применять в качестве топлива древесные опилки. Вначале он эти опилки смешивал с углем, но результаты оказались неудовлетворительными: при шуровке угля опилки проваливались под колосники. Тогда тов. Черезов применил топку одними опилками, не применяя угля и заодно отказался от шуровки. Последний опыт удался. Температура в печи была достаточно высокой. Инициатива тов. Черезова нашла поддержку у других кочегаров. Теперь предложение Е. Черезова даёт хлебокомбинату

137 рублей экономии в смену. В течение года оно позволит сберечь государству свыше 100 тысяч рублей».

…в 1960 году

О новой УКВ­радиостанции

Газета сообщала о том, что с 1 августа 1960 года в городе Кирове (на волне 4,42 метра) начала работу новая ультракоротковолновая радиостанция. «Её задача – как можно полнее удовлетворить культурные запросы людей, – отмечала газета. – В программах, подготовленных кировской редакцией, большое место займут художественные и музыкальные передачи. Это концерты профессиональных артистов и участников художественной самодеятельности, радиопостановки, записи по трансляции из театров и концертных залов города Кирова, эстрадные обозрения и многое­-многое другое. Не забудут и ребятишек. Для них в определённые часы будут идти детские передачи».

«КП» уточняла, что услышать программы радио можно было не только при помощи радиоприёмников, но и телевизоров. Главное – чтобы рядом была антенна. В первый день вещания станция порадовала слушателей подборкой из итальянских опер, постановкой для детей «Огни на реке», программой для тружеников сельского хозяйства и радиоверсией спектакля Кировского областного театра «Барабанщица».

…в 1970 году

Об именах кировских улиц

«Чьё имя носит улица» – в статье с таким заголовком «Кировская правда» писала о местной топонимике. Газета отмечала важность присвоения улицам городов и посёлков имён знаменитых земляков, но призывала к «большей продуманности» при этом.

«Встречается немало неточностей, заставляющих гадать, чья же всё-­таки увековечена память. Так, в городе Кирове есть улицы Васнецова, Попова, Жуковского, Островского, Серова. Попробуй разберись, именами каких замечательных людей они названы. Сама фамилия, когда она достаточно распространена, ещё не говорит о какой­-то конкретной улице. До сих пор кировские краеведы гадают: именем которого Попова названа улица? Или это изобретатель радио А.С. Попов, или первый председатель губкома партии И.В. Попов?» – констатировала «КП». – Есть улица Васнецова, но которого? Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича, а может, Юрия Алексеевича? Жуковского… Которого? «Отца русской авиации» – Николая Егоровича? Поэта Василия Андреевича? Ещё одна загадка – улица Островского. Которого? Николая Алексеевича? Или Александра Николаевича, драматурга?.. Приходится только гадать, поскольку никаких указателей, мемориальных надписей на улицах нет. Наверное, правильно было бы в таких случаях указывать в названиях и имя. Ведь есть у нас улицы Розы Люксембург и Карла Маркса».