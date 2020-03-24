О том, как строили мост через Вятку

…в 1945 году

О возвращении пединститута

«Педагогический институт им. В.И. Ленина возвращается в город Киров» – в заметке под таким заголовком сообщалось о принятом решении вернуть пединститут в областной центр из города Яранска.

«Институту переданы здания, занимаемые ранее Ленинградской лесотехнической академией (возвратившейся в город Ленинград), – писала «КП». – Значительная часть студентов и преподавателей уже прибыли в город Киров. В пути находится учебное и хозяйственное оборудование. Коллектив института сейчас ведёт большую подготовку к началу второго семестра. Через несколько дней начнутся занятия».

Также в номере газеты можно было найти подборку коротких новостей из районов области. Например, из Суны сообщали о том, что охотник Н. Бобылёв из местной деревни Верхорубы поймал в капкан 14 лисиц.

В Омутнинске отличился сверловщик местного механического завода М. Жданов. Он выполнил сменное задание на 1600 процентов.

Из Богородска тем временем передавали такую статистику: «24 женщины работают сейчас в районе председателями колхозов, 81 – председателями ревизионных комиссий, 127 – бригадирами полеводческих бригад, 116 – счетоводами, 144 – кладовщиками и

163 – заведующими животноводческими фермами».

…в 1960 году

О строительстве моста через реку Вятку

Газета рассказывала о ходе строительства моста через реку Вятку (в эксплуатацию он, известный современным кировчанам как старый мост, будет сдан в 1962­м).

«Мост не испугается решительного напора льдин во время весеннего паводка, – писала «КП». – На своих могучих железобетонных ногах – опорах он легко выдержит натиск ледохода. Но сейчас, когда строительство далеко не закончено, льдины, собравшись воедино, могут нанести ущерб. А потому плотники соорудили специальный ледорез. Своим острым углом он будет встречать льдины и задерживать их движение. В общем, собьёт с них лишнюю спесь».

Как отмечала «Кировская правда», при этом бетонирование пролётных сооружений шло на стройке «широким фронтом». «Первая консоль уже готова, а остальные бетонируются или готовятся к заливке бетоном. К концу нынешнего лета планируется перекрыть пролётами всю реку, – сообщала газета. – Как мы уже писали, мост через Вятку впервые в Советском Союзе строится методом навесного бетонирования. Шевр­краны, или комбайны, с обеих сторон пролёта будут наращивать бетон до тех пор, пока весь пролёт не будет готов».

…в 1970 году

О проверке на мебельном комбинате

Народные контролёры областного центра побывали на Кировском мебельном комбинате. «Из 231 изделия, взятого на проверку, 19 были забракованы, – сообщала «КП». – В большинстве случаев брак был допущен из-за нарушения технологии обработки узлов и деталей, возникшего из-за недостаточного контроля со стороны администрации цехов… Отдельные изделия, хранящиеся на складе готовой продукции, также имели дефекты, допущенные из-за нарушения технологического процесса. В их числе: недовёрнутые шурупы, часть которых забита молотком, недошлифованные верхние кромки ящиков, недостаточно притуплённые кромки раздвижных стёкол. Районный комитет народного контроля потребовал от директора мебельного комбината обеспечить выполнение заданного ассортимента мебели и принять меры по улучшению качества продукции».

Фото: tornado-84.livejournal.com