О том, как товарищ Варсегов проявил бдительность

в 1945 году

О гектарах Победы

«В честь победного окончания Великой Отечественной войны колхоз «Путь к коммунизму» решил засеять сверх плана 4 гектара зерновых и 1 гектар овощей и картофеля, — сообщала «Кировская правда» из Зуевки. — Гектары Победы засеваются семенами из личных запасов колхозников. Собрано уже 58 пудов зерна и 39 пудов картофеля. Колхозница Анна Логинова внесла для посева гектаров Победы 7 пудов зерна и 2 пуда картофеля, Николай Ходырев выделил 4 пуда зерна и более 3 пудов картофеля. 4 пуда зерновых принёс колхозник Степан Логинов, 3 пуда зерна и 2 пуда картофеля — Николай Логинов. Инициатива колхозников артели поддержана и другими колхозами района. Гектары Победы также засевает артель «Власть Советов». Там колхозники выделили из своих запасов 60 пудов зерна и 4 пуда луку».

в 1960 году

О большой стройке в городе Кирове

«Там, где недавно гремели взрывы». Заметка под таким заголовком сообщала о ходе строительства в областном центре новой кировской теплоцентрали ТЭЦ-4.

«Первые взрывы раздались здесь полтора месяца назад, — писала «Кировская правда». — Так начиналась подготовка котлована под фундамент нового здания электростанции. За прошедшее с тех пор время три экскаватора подняли, а десятки самосвалов перевезли для засыпки низинных и болотистых мест строительной площадки 70 тысяч кубометров грунта. Сейчас на стройке закончена бетонная подготовка под фундамент главного здания. На дно котлована уложен слой бетона толщиной от 25 до 100 сантиметров. Всего сюда уложено 2800 кубометров бетона на площади 6000 квадратных метров. На эту площадку строители наносят гидроизоляционный слой, а на него с помощью 30-тонного козлового крана положат фундаментные плиты из сборного железобетона. Таких плит на стройку доставлено 100 штук, каждая из них весит 10-11 тонн».

Как отмечала газета, на объекте также начиналось рытьё котлована для фундамента дымовой трубы станции и разгрузочного сарая. «Здесь экскаваторщики должны поднять свыше 40 тысяч кубометров грунта. Хорошо работают на строительстве бригады А. Нуруллина, Л. Копысова, А. Пилюшина, экскаваторщики братья Швецовы и другие».

в 1970 году

О задержании похитителя трубок

Газета сообщала о задержании кировского хулигана, оторвавшего трубку в телефоне-автомате возле главпочтамта в областном центре. «Бдительность проявил стрелок Дома связи тов. Варсегов, — писала «КП». — После того, как раздался звонок тревожной связи, Варсегов побежал к автоматам и в одной из кабин увидел высокого роста детину, прятавшего трубку в карман. Охранник подошёл к злоумышленнику вплотную, и похититель понял, что попался с поличным. Было 12 часов ночи, и преступник решил под покровом темноты избавиться от ненужного свидетеля: Тогда Варсегов закричал, призывая на помощь. На крик прибежали двое мужчин-связистов, помогли задержать вора и доставить его в Ленинский отдел милиции г. Кирова».

Как отмечала «Кировская правда», задержанный оказался 31-летним студентом-заочником, приехавшим в областной центр для защиты диплома. «Живёт он в Малмыже, работает в колхозе электриком, — писала газета. — Однако теперь без пяти минут инженер попал в категорию жуликов. Лишь в прошлом, 1969-м, году подобными злоумышленниками в городе Кирове было похищено 687 трубок и 382 капсюля. Материальный ущерб составил 2827 рублей 26 копеек».