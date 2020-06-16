О том, что можно отыскать в вятском лесу

…в 1934 году

О подарках ударникам учёбы

«Вятская правда» рассказывала о состоявшемся в г.Вятка празднике ударников учёбы. «Это был замечательный, радостный вечер, — сообщала газета. – Ребята подвели итоги года и заявили, что они в дружном коллективе проведут лето и хорошо отдохнут».

«Много радости принесло школьникам премирование ударников. Один за другим выходили они на сцену и под бурные аплодисменты всего зала получали премии, — писала газета. – Ударницы и юные натуралисты Маргарита Осетрова и Зина Помялова (школа №8) получили путёвки на экскурсию в Мичуринск. Боре Машковцеву подарили радиоприёмник, Зое Клабуковой – джемпер, Нине Бабинцевой – пальто, Варе Мокроусовой – гитару, Марии Щенниковой – хорошие шахматы, Симе Федяевой – громкоговоритель, Зине Лопатиной – шёлковый джемпер…».

Газета отмечала, что учебный год завершился в вятских школах лучше, чем годом ранее. Оценки «отлично» по всем предметам получили 2 тысячи девочек и мальчиков.

…в 1945 году

О борьбе с сорняками

«Поход против сорняков» — так была озаглавлена заметка на первой полосе газеты, которая сообщала о борьбе с дикорастущими растениями на полях в Пижанке. «На работу вышли молодёжь и старики, — отмечала «КП». – Хорошо организовали прополку посевов колхозы «16 лет Октября», Первомайский и имени Будёного. Там уже закончена полка озимых; бригады и звенья приступили к очистке от сорняков яровых посевов. Посевы закреплены за звеньями, на прополке широко применяется индивидуальная сдельщина».

Шла активная борьба с сорняками и в Шабалино. «В селе Новотроицкое работы организовал председатель колхоза имени Володарского тов. Прозоров, — писала «Кировская правда». – На прополке трудятся колхозники и большое количество школьников. Уже прополото 80 гектаров озимых и яровых хлебов. Хорошо организована борьба с сорняками и в артели им. Будёного. Всего в районе прополото свыше 7 тыс. гектаров хлебов».

…в 1970 году

О том, что можно отыскать в лесу

«Наверное, вы не поверите, что в наших лесах очень легко найти путёвки во Всесоюзные пионерские лагеря «Артек» и «Орлёнок» или, в крайнем случае, транзисторный радиоприёмник «Альпинист», часы «Юность», фотоаппарат «Смена», — интриговала «КП». – Но спросите об этом семиклассника Плотбищенской средней школы Малмыжского района Файмана Нагуманова и он вам ответит, что путёвку действительно нашёл в лесу».

По информации газеты, Файман за лето-1969 собрал 700 килограммов грибов и сдал их на заготовительный пункт потребкооперации. «Так он стал победителем во Всесоюзном конкурсе по сбору и заготовке грибов, дикорастущих ягод и лекарственных трав, который ежегодно проводят ЦК ВЛКСМ и правление Центрсоюза потребительской кооперации, — сообщала «Кировская правда». – За это его и наградили путёвкой на Черноморское побережье. А сверстники Файмана Яват Валеев, Коля Пантюков и Таня Рахманова «заработали» на грибах по фотоаппарату, Зина Пережогина – часы. Это – кроме тех денег, которые они получили за сданные грибы».

Как отмечала газета, кировские школьники активно занимались не только «тихой охотой». Так, школьники из Яранского района Люда Торопова, Серёжа Пестерев и Володя Василов получили путёвки в «Орлёнок» за сбор ягод рябины. Каждый ученик сдал зкаготовителям по 800-900 килограммов ягод.