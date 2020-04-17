О чём говорили на совещании с главами районов Кировской области

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава региона довёл до участников ВКС оперативную информацию и обратил внимание на принимаемые в регионе меры по нераспространению COVID-19.

— Понятно, что у вас сейчас есть много вопросов по Роспотребнадзору, по министерству здравоохранения, по финансовому блоку и поддержке предпринимательства. Ни одно из этих ведомств свою работу не остановило, и вы, главы районов, должны активно включаться в эту работу, ежедневно узнавать информацию о принимаемых решениях, быть в постоянном контакте с главврачами центральных районных больниц. По тому, какие вы решения принимаете по сохранению рабочих мест, быть в контакте с министерством экономического развития. Коллеги, жизнь не остановилась, мы сейчас живём и работаем в этих условиях. Необходимо делать всё, чтобы люди видели нашу с вами работу, это в том числе влияет и на психологическое состояние людей, которые находятся на самоизоляции, — подчеркнул губернатор.

Социальные выплаты — в срок

На совещании также выступила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. Она обратилась к руководителям муниципалитетов:

— Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить задержки каких-либо социальных выплат либо выплаты заработной платы. Все выплаты гражданам должны быть осуществлены в установленные сроки, — отметила министр. — Следует пересмотреть бюджет с точки зрения приоритетов расходования средств. Рассматривается возможность переноса отдельных расходов (например, разработка проектно-сметной документации) на следующие периоды, будут сокращены расходы на сумму экономии, сложившейся по результатам проведённых конкурсных процедур, а также расходы, по которым конкурсные процедуры не проводились. В резерв также следует направить средства, запланированные на мероприятия, которые не проводятся в связи с режимом самоизоляции, расходы на командировки сотрудников.

Поддержка федерального бюджета

По словам министра финансов региона, озвученные главой государства меры поддержки находят своё отражение в нормативных актах и, соответственно, подкрепляются финансовой помощью из федерального бюджета. Так, Кировской области выделены средства на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией; на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первоочередные мероприятия

В ходе ВКС напомнили, что на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области был утверждён соответствующий план первоочередных мероприятий, которые направлены на поддержку занятости населения, поддержку малого и среднего предпринимательства, отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, а также общесистемные меры.

В настоящее время правительством области проводится оценка потребности в средствах, необходимых для реализации мер поддержки граждан и обеспечения экономической стабильности, о которых сообщил глава государства.

Фото Александра ПАПЫРИНА