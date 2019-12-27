О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 20 по 26 декабря

Накануне длинных январских выходных Игорь Васильев провёл совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей.

Усиленный режим работы и повышенная готовность

– В дни новогодних каникул, когда большинство жителей области будет отдыхать, мы с вами должны держать руку на пульсе, – подчеркнул Игорь Васильев. – Каждый из вас в своей сфере знает «болевые точки», проблемные участки, работа по которым не должна ослабевать, несмотря на праздники.

Так, по словам заместителя председателя правительства Кировской области Александ-ра Царегородцева, в новогодние дни в усиленном режиме будет контролироваться работа всех объектов энерго-, газо-, водносабжения и ЖКХ.

– Предприятия топливно-энергетического комплекса и объекты жилищно-коммунального хозяйства сейчас составляют графики дежурств руководства и персонала в праздники, – рассказал заместитель председателя правительства. – Все аварийно-восстановительные бригады системы ТЭК на это время будут приведены в повышенную готовность. Также накануне Нового года идёт проверка всех запасных материалов, состояние спецтехники, проверяются котлы, турбины и генераторы. Все муниципалитеты, в которых были проблемы при подготовке к отопительному сезону, находятся на особом контроле министерства энергетики и ЖКХ. Это значит, что каждый день ответственный сотрудник будет контролировать запас топлива на котельных в этих населённых пунктах, состояние котлов, готовность персонала нести дежурство.

Особое внимание в период длительных выходных уделят, помимо безопасности и слаженной работы ЖКХ, ещё и дорожной сети. Муниципальным образованиям поручено внимательно следить за погодными условиями, своевременно очищать трассы и тротуары в период снегопадов, а также от наледи и образовавшихся снежных валов. Работы должны проводиться в оперативном режиме.

Автомобильное движение – после снижения уровня воды

Под контролем правительства региона находится и продолжающаяся работа по восстановлению в районах области мостов, пострадавших от осеннего паводка. В посёлке Суборь Даровского района на минувшей неделе активно ремонтировали понтонный мост через реку Молому. В результате все 18 понтонов были установлены в русло реки и скреплены; организована заготовка составляющих настила моста и их транспортировка из делянки к месту дислокации.

Также в посёлке продолжил работу совместный спасательный пункт из работников областной пожарно-спасательной службы и сотрудников МЧС. Пост оборудован всеми необходимыми средствами. Что касается продуктов питания и лекарственных препаратов, то их доставляли на противоположный берег по тросовой подвесной переправе.

Для жителей посёлка Бечева Даровского района тем временем действует ледовая пешеходная переправа. В Лузском районе открыто пешеходное сообщение к посёлку Боровица и в обратном направлении по понтонному мосту через реку Лузу; обеспечена доставка питьевой воды и товаров первой необходимости. Автомобильное движение здесь можно будет открыть после снижения уровня воды.

Нацпроекты в 2019­м: итоги

Конец года – время, когда надо не только успеть многое сделать, но и подвести итоги, оценить результаты работы за 12 месяцев. Одной из тем обсуждения правительства региона на прошедшем на этой неделе заседании стал анализ того, как в Кировской области шла работа по национальным проектам.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева напомнила, что в рамках исполнения майского указа 2018 года президента Владимира Путина в вятском крае реализуется 51 проект по 11 направлениям национальных проектов.

По словам министра, общий объём бюджетных ассигнований на проекты в 2019-м по консолидированному бюджету составляет 9,3 млрд рублей. Полностью средства использованы по 8 проектам: «Цифровой контур здравоохранения», «Цифровая культура», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Молодые профессионалы», «Сохранение биоразнообразия», «Популяризация предпринимательства», «Финансовая поддержка МСП», «Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации».

Говоря об итогах, Наталья Кряжева отметила значимость подготовительной работы при реализации проектов в последующие годы. Так, для успешного выполнения мероприятий региональных проектов важно внедрение детального планирования, подчеркнула министр.

План капремонта выполнен почти на 90%

Также в Кировской области подвели итоги и в сфере капремонта. Как стало известно, крат-косрочный план капитального ремонта в Кировской области в 2019-м осуществлён на 86,98%. Работы завершены в 608 домах. За оставшиеся дни года показатель должен увеличиться до 90%. По информации пресс-центра правительства региона, это будут лучшие цифры за всё время проведения капитальных ремонтов в области.

Для сравнения: в 2015-м показатель составлял 17,2%, в 2016-м – 32,2%; в 2017-м – 69,7%, а в 2018-м – 75,7%.

На статистику, как и прежде, продолжают влиять недобросовестные подрядчики. Из-за них договоры по ремонту в уходящем году были расторгнуты в 67 домах. Кроме того, встречаются случаи, когда граждане отказываются пускать строителей в свои квартиры: по этой причине в уходящем году капитальный ремонт перенесли на другие сроки ещё в 74 домах.

Кстати, как напомнили в правительстве региона, с 2020 года подход к проведению капитального ремонта изменится: в области он становится комплексным, при котором несколько разных видов работ будут осуществляться одновременно.

Ждём первый мобильный технопарк

Что касается планов на будущий год, то о некоторых из них на днях говорил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Дмитрий Александрович остановился на амбициозных планах по реализации национального проекта «Образование». Так, в следующем году будет запущен первый мобильный технопарк «Кванториум».

Средства будут выделены из федерального бюджета. Кроме того, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, начнётся работа по созданию «Точек роста» – Центров образования цифрового и гуманитарного профилей. 42 «Точки» должны начать работу уже 1 сентября 2020 года.

Также в Белой Холунице в наступающем году откроется первый из трёх центров «IT-куб», который будет являться структурными подразделениями физико-математического лицея. Он будет инновационной образовательной площадкой, где школьники смогут изучать востребованные языки программирования, научатся разрабатывать приложения для мобильных устройств и даже создавать виртуальную реальность.

В пригородных автобусах появилась безналичная оплата

Впрочем, некоторые изменения приходят в жизнь кировчан, не дожидаясь Нового года. ОАО «КировПассажирАвтотранс» внедрило бесконтактную систему оплаты проезда на пригородных и междугородных маршрутах. За первые дни услугу оценили уже около тысячи человек.

Потребность назрела давно, и в транспортном предприятии решили использовать данное ноу-хау для улучшения качества обслуживания пассажиров, предоставив пассажирам выбор между наличной и безналичной оплатой. Кстати, сейчас совместно с банками прорабатывается и программа лояльности, при которой пассажиры при оплате проезда смогут получать дополнительные бонусы или кэшбэк. Планируется реализовать это уже в январе.

Стоит отметить, что банковской картой можно оплатить только полную стоимость проезда. Оплата осуществляется через терминал, который находится у кондуктора или водителя.

Фото А. Папырин