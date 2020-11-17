Павел Стволов: «На сцене должно быть четыре стены…»

Есть в центре Кирова необычное здание. С красной крышей, причудливыми башенками, высоченными окнами-прорезями, полукруглым входом. Дворец, да и только! Это дом, где живут куклы, а именно Кировский театр кукол имени Анатолия Афанасьева.

В новом 86-м театральном сезоне театральные часы показывают юбилейное время – 85 лет. Чем живёт старый молодой Кировский театр кукол? Какая сила позволяет из года в год добиваться успеха, оставаться всегда любимым у зрителей? Конечно, вдохновенная работа всего коллектива, объединённой души кукольного театра.

Среди из них – Павел Стволов, один из ведущих артистов театра-юбиляра. Он владеет всеми секретами мастерства кукловождения. Без театра кукол не мыслит ни дня…

– Павел Викторович, каким был театр, когда вы в него пришли работать?

– Я пришёл в Кировский театр кукол в 1985 году, сразу после окончания Кировского культурно-просветительного училища. Сейчас это учебное заведение называется колледж культуры. Условия работы актёров тогда и сегодня, конечно, разительно отличаются. Кировский театр кукол раньше не имел собственного здания, а занимал один из этажей старинного особняка (ул. Карла Маркса, 73), зал которого был приспособлен для театральных действий. Артисты ютились в небольшой комнате. Она служила общей гримёрной. Но, несмотря на внешние неудобства, в театре царила атмосфера творчества, праздника. Все: актёры, художники, бутафоры – работали с душой. Когда я только начинал работать, режиссёром театра был Вадим Анатольевич Афанасьев, сын Анатолия Николаевича, одного из основателей нашего театра кукол. От отца Вадим Анатольевич перенял отношение к делу: высокий профессионализм, требовательность, внимательность. Он очень досконально прорабатывал пьесу, разбирал конфликты персонажей. Его спектакли шли по шесть-восемь, десять лет. Постоянно пользовались успехом у зрителей, насколько были интересными. Что сейчас изменилось? Многое упрощается. Например, раньше восемьдесят процентов спектаклей были так называемые «ширмовые». Актёры в таких спектаклях полностью скрыты за ширмой. Сейчас это постепенно исчезает.

– Но она ведь не уйдёт совсем?

– Наверное, в ширме есть какое-то таинство, потому что актёров за ней не видно. И, если актёр профессионально ведёт куклу, она воспринимается зрителем как живая. Куклы живут! Актёров нет, а куклы живут! Они сами ходят, разговаривают, смеются и плачут. Если ещё кукла хорошо сделана, костюм красивый, мимика лица динамичная – за ней очень интересно наблюдать. А сейчас артисты во время спектакля держат кукол перед собой. Поэтому, чтобы создать цельный образ героя, артистам шьют костюмы: в одном стиле с куклой или, наоборот, однотонные, незаметные. Хорошо это или не очень? Сказать сложно, но это уже другой вид спектакля.

– Почему вы выбрали именно театр кукол? Или театр вас выбрал?

– Наверное, это судьба. Если честно, сначала я хотел стать артистом драмы или кино. Пробовал поступить в театральные вузы в Екатеринбурге, в Москве, во ВГИК. Несколько раз поступал, но неудачно. Сам я родом из Курганской области, о Кировском колледже культуры узнал случайно, из объявления. Думал, окончу – и снова в Москву поеду поступать. Долго не мог с мечтой расстаться. После окончания колледжа пришёл в театр кукол, отработал два с половиной года и ушёл. Уехал на Север. Наверное, дал о себе знать юношеский максимализм, амбиции, ранимость. В молодости поиски себя присущи для многих людей, и я не скрываю, что захотел «отдохнуть от искусства»…

Актёрская профессия не простая. В ней очень много труда, незаметного со стороны. 1990-е годы добавили трудностей в жизнь и театра и актёров. Я несколько раз то возвращался в театр, то снова уходил, даже на длительное время.

– Какие «свои» законы существуют в театре?

– Существует театральный закон «четвёртой стены». На сцене – три стены, но для артиста незримо должна присутствовать четвёртая, отгораживающая его от зрителей. Но связь со зрителями всё равно чувствуется. Она очень сильная. Слышишь смех, реакцию зрителей на слова. Но нужно так играть, будто зрителей нет. Только ты и партнёр. Мы, кукольники, все эмоции должны выразить через куклы. Кукла должна жить, кукла! Поэтому мы стараемся казаться незаметными, чтобы зрители как можно меньше на нас обращали внимание.

– Вы сыграли более сорока самых разноплановых ролей. А как входите в роль, как переключаетесь с одной на другую?

– В работе артиста, в том числе артиста-кукольника, огромное значение имеет запоминание. Не только текст надо знать, но и все мизансцены, все проходы кукол. Во время подготовки к спектаклю режиссёры-постановщики объясняют актёрам задачи каждого спектакля, каким образом и что лучше показать, на что обратить внимание, сделать акцент. Когда всё запомнишь и много раз повторишь – многие движения получаются автоматически. Обычно сидишь перед спектаклем в гримёрке, беседуешь на разные темы, но, когда звенит второй звонок – сигнал, что ты должен быть на сцене, начинаешь испытывать лёгкое волнение. Знаешь, что тебе надо постараться, сыграть роль наиболее качественно, чтобы зрители остались довольны. Но как только берёшь в руки куклу – ты уже другой человек! Моментально вливаешься в роль. Что-то в тебе происходит такое, что разом включается и нужный голос, и движения.

– Какие роли вам больше нравятся? Трагические, комические?..

– Одно могу сказать, что многие чересчур положительные герои, как правило, скучные. А так мне нравятся и трагические роли, и роли комические в равной степени. И те и другие наиболее полно затрагивают чувства зрителей. Когда ответная реакция зрителей есть, для актёра это награда. Значит, роль получилась, сыграл как надо. Я люблю свою работу. Перед малышами очень люблю выступать, создавать для них праздник, сказку. Перед взрослыми тоже играть нравится. Спектакли для взрослых, конечно, совсем другие – там уровень осознанности выше.

– Существуют ли особые традиции в театре кукол?

– Есть общепринятая традиция, что на сцене нельзя ничего есть – святотатством считается. А в общем, я бы всё свёл к тому, что к работе, к людям надо относиться с уважением, беречь результаты труда всего коллектива. Вот такая должна быть главная традиция.

Беседу вела Ангелина РОМАНОВА