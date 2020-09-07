Памятнику В.И. Ленину на Театральной площади исполнилось 50 лет

В сентябре полувековой давности повод для «праздничной» раскраски оказался более чем уважительным: торжественное открытие в городе Кирове памятника В.И. Ленину.
«Театральная площадь обрела наконец тот вид, который замышляли градостроители в далёкие 1940-е годы, – писал о значимом событии на первой полосе «КП» В. Ситников. – Сняты леса с политехнического института! В город вернулось лето. Ветер полощет флаги. По радио звучат мелодии любимых песен Ильича, песен о В.И. Ленине. Праздничны колонны рабочих, иженерно-технических работников, студентов, пионеров, пришедших на это торжество. Машиностроители, железнодорожники, шинники, строители, деревообработчики… На груди многих из них ордена и медали. Эти люди трудятся на благо Родины».
Как сообщала газета, гостем церемонии открытия памятника стал лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза В.Н. Волков. Также с трибуны к собравшимся обратился участник гражданской войны, член партии с 1919 года П.И. Ленский.
Непосредственно о памятнике и истории его создания рассказал первый секретарь обкома КПСС Б.Ф. Петухов.
– Образ вождя запечатлён нашими кировскими скульпторами – заслуженным деятелем искусств РСФСР Михаилом Михайловичем Кошкиным, заслуженным художником РСФСР Фаиной Анатольевной Шпак, архитектором Иваном Максимовичем Синицей, – подчеркнул тов. Петухов. При этом он поблагодарил и тех, кто очень помог скульпторам в работе: сотрудников завода Мытищинского художественного литья, столичного камнеобрабатывающего предприятия, Сибирского карьера города Свердловска…