Памятнику В.И. Ленину на Театральной площади исполнилось 50 лет

5 сентября 1970 года «Кировская правда» вышла в двухцветном (с заголовками, выделенными красным) варианте. Подобное оформление тогда было большой редкостью: на Новый год, в Международный женский день и по случаю очередных годовщин Октябрьской революции.

В сентябре полувековой давности повод для «праздничной» раскраски оказался более чем уважительным: торжественное открытие в городе Кирове памятника В.И. Ленину.

«Театральная площадь обрела наконец тот вид, который замышляли градостроители в далёкие 1940-е годы, – писал о значимом событии на первой полосе «КП» В. Ситников. – Сняты леса с политехнического института! В город вернулось лето. Ветер полощет флаги. По радио звучат мелодии любимых песен Ильича, песен о В.И. Ленине. Праздничны колонны рабочих, иженерно-технических работников, студентов, пионеров, пришедших на это торжество. Машиностроители, железнодорожники, шинники, строители, деревообработчики… На груди многих из них ордена и медали. Эти люди трудятся на благо Родины».

Как сообщала газета, гостем церемонии открытия памятника стал лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза В.Н. Волков. Также с трибуны к собравшимся обратился участник гражданской войны, член партии с 1919 года П.И. Ленский.

Непосредственно о памятнике и истории его создания рассказал первый секретарь обкома КПСС Б.Ф. Петухов.