Памятные даты мая

6 – 25 лет назад (1995) открыт Оричевский районный краеведческий музей.

7 – 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–1893), композитора. Родился в г. Воткинске Вятской губернии (ныне Удмуртская Республика). Его первой учительницей музыки была уроженка Уржумского уезда М.М. Пальчикова­Логинова. В Воткинске семья Чайковских жила до 1848 г.

8 – 70 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Смирнова (р. 1950), председателя cовета директоров ПАО «Кировский завод «Маяк». С 1997 по 2017 г. – генеральный директор ОАО «Кировский завод «Маяк». Родился в г. Кирове. Награждён орденом Почёта.

9 – 75 лет назад (1945) прошёл митинг на Театральной площади г. Кирова, посвящённый Дню Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие свыше 50 тыс. человек.

12 – 80 лет со дня рождения Николая Петровича Киселёва (р. 1940), учёного­агронома, политического деятеля. Родился в д. Киселёвщина Мурашинского района Кировской области. Депутат Законодательного cобрания Кировской области 4­го и 5­го созывов. Почётный гражданин Кировской области (2016).

13 – 120 лет со дня открытия (1900) в г. Вятке бесплатной библиотеки­читальни им. А.С. Пушкина (ныне Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, МБУ «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров»).

25 – 75 лет со дня рождения Тамары Яковлевны Ашихминой (р. 1945), учёного, химика­эколога, доктора технических наук, педагога, общественного деятеля. Родилась в с. Ряби Вожгальского (ныне Кумёнского) района Кировской области. Является автором более 300 научных и учебно­методических работ. Почётный гражданин города Кирова.

31 – 185 лет назад (1835) в Вятку прибыл ссыльный Александр Иванович Герцен (1812–1870), писатель, публицист, общественный деятель. Герцен жил в Вятке в 1835–1837 гг.

Календарь подготовлен сотрудниками отдела краеведческой литературы Областной научной библиотеки имени А.И. Герцена.