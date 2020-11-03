Памятные даты ноября в Кировской области

6 – 80 лет со дня рождения Леонида Тимофеевича Артамощенко (1940–1979), художника-пейзажиста. Родился в Воронежской области.

7 – исполняется 50 лет Михаилу Сергеевичу Судовикову (р. 1970), учёному, педагогу, общественному деятелю, доктору исторических наук, профессору. Родился в городе Кирове. Редактор-составитель сборников по истории региона, организатор международных и всероссийских научных конференций, научный руководитель аспирантов, автор документальных фильмов. Лауреат премии Правительства Кировской области им. Е.Д. Петряева, премии Кировской области.

11 – 200 лет со дня рождения Павла Матвеевича Обухова (1820–1869), учёного-металлурга, основателя производства литой стали и стальных пушек в России. Родился в семье смотрителя Воткинского чугунолитейного завода Вятской губернии (ныне Удмуртская Республика).

13 – 90 лет исполняется Евгению Алексеевичу Мильчакову (р. 1930), инженеру-гидротехнику, хозяйственному руководителю, писателю. Родился в г. Вятке в учительской семье. Автор более 25 книг.

16 – 95 лет со дня рождения Григория Петровича Булатова (1925–1973), разведчика Красной Армии, который 30 апреля 1945 г. водрузил самодельное Красное знамя на крышу рейхстага в составе группы разведчиков лейтенанта С.Е. Сорокина. Родился в д. Черкасово Свердловской области. Жил в г. Слободском.

16 – 20 лет назад (2000) состоялась презентация первого выпуска научно-популярного краеведческого альманаха «Герценка: вятские записки», который издаёт Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена.

20 – 30 лет назад (1990) создана Кировская областная общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана». Основные задачи организации: повышение качества и уровня жизни ветеранов войн, членов их семей, военно-патриотическое воспитание молодёжи.

22 – 30 лет назад (1990) создана региональная ассоциация общественных объединений «Совет хозяйственных руководителей Кировской области», ныне Кировский союз промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей).

23 – 85 лет со дня рождения Владислава Николаевича Волкова (1935–1971), лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза (1969, 1971 – посмертно). Родился в Москве. Почётный гражданин города Кирова.

Ноябрь – 230 лет назад (1790) А.Н. Радищев проезжал Вятскую губернию по пути в сибирскую ссылку. Дорожные впечатления нашли отражение в бытовых очерках «Записки путешествия в Сибирь» и «Дневник путешествия из Сибири».

Ноябрь – 30 лет назад (1990) создан Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Календарь подготовлен сотрудниками отдела краеведческой литературы областной научной библиотеки имени А. Герцена.