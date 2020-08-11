Пандемия: на какую помощь может рассчитывать бизнес

В Кировской области продолжается работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Среди предпринимателей востребованы как федеральные, так и региональные меры поддержки бизнеса, разработанные в период пандемии коронавирусной инфекции.

Отсрочка уплаты налоговых платежей, мораторий на банкротства, кредиты под 2%

Например, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена отсрочка уплаты налоговых платежей и страховых взносов, до 15% снижены ставки по страховым взносам, введён мораторий на банкротства и надзорные проверки, предоставляется отсрочка по платежам за аренду государственной и муниципальной недвижимости. Поддержка предоставляется и в банковской сфере: предпринимателям выдаются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы и кредиты под 2% годовых для сохранения штата сотрудников.

Отсрочка по платежам за аренду, беспроцентные кредиты и кредитные каникулы

Так, отсрочкой по платежам за аренду воспользовались 38 кировских предпринимателей, ещё 158 субъектов МСП освободили за второй квартал от уплаты за аренду

госимущества, находящегося в казне Кировской области. Беспроцентные кредиты на общую сумму 1,5 млрд рублей получили 422 субъекта МСП, льготный кредит под 2% одобрен для 2 178 предпринимателей на общую сумму 4,7 млрд рублей. Еще 495 бизнесменов воспользовались «кредитными каникулами», реструктуризировав 1,8 млрд рублей.

Льготные микрозаймы

Кроме того, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно получил более 167 млн рублей из федерального бюджета на докапитализацию. Эти средства получат субъекты МСП Кировской области в виде льготных микрозаймов. На сегодняшний день такие займы получили 39 кировских предпринимателей, общая сумма выданных займов составила 51 млн рублей.

Новыми антикризисными кредитными продуктами от центра «Мой бизнес» воспользовались ещё

39 субъектов МСП на общую сумму 19 млн рублей, одобрены и выданы микрозаймы по 358 заявкам на общую сумму 16,8 млн рублей.

Пользуются спросом и микрозаймы до 5 млн рублей на развитие бизнеса под сниженную процентную ставку от 2,125% до 8,5% годовых на срок до двух лет. Такие микрозаймы выданы 143 предпринимателям на общую сумму порядка 195 млн рублей.

Снижение налоговых ставок

Ещё для более 3 000 субъектов МСП Кировской области снижены налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения (1% и 5%). Этой поддержкой смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые сохранили среднесписочную численность наёмных работников на уровне не менее 70% от численности 2019 года (или снижение количества персонала не более чем на одного человека) и обеспечили среднюю зарплату на одного работника не менее 1,5 МРОТ. Сниженные ставки вводятся на налоговый период 2020 года, а закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Также в регионе в два раза снижен размер налогообложения годового дохода по действующим приобретённым патентам.

«Горячая линия»

По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева на базе центра «Мой бизнес» для предпринимателей была организована «горячая линия» по телефону: 8 (8332) 410-410. За время её работы поступило свыше 13 000 звонков.

— Большое количество обращений поступает о последствиях введения ограничительных мер, о необходимости расширения перечня пострадавших отраслей, о действующих мерах господдержки и другое, — рассказали в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Семинары и вебинары

Также для предпринимателей Кировской области проводятся бесплатные вебинары, обучающие семинары и круглые столы. На них спикеры разъясняют субъектам МСП способы получения государственной поддержки, налоговые изменения, рассказывают об антикризисных маркетинговых инструментах, управлении компанией и командой в период кризиса, о продвижении через интернет и многое другое.

Кстати

Вся информация о мерах поддержки предпринимателей публикуется на едином информационном портале Центра «Мой бизнес» по адресу мойбизнес-43.рф.