Парк имени Кирова: диораму строили, несмотря на запрет

До 1917 года на месте современного парка имени Сергея Мироновича Кирова была деревня Соловьёвская и поля вятского женского Преображенского монастыря…

Застройке мешали овраги

Постановлением ВЦИК РСФСР от 25 июня 1928 г. Соловьёвская вошла в состав города Вятки. Начиналась деревня тогда на том месте, где сейчас находится перекрёсток Октябрьского проспекта и улицы Воровского. А заканчивалась там, где ныне перекрёсток Горького и Калинина. Застройке юго-западного угла городской территории в 1920 – 1930 гг. мешали овраги: большой Соловьёвский и поменьше – отвершек Соловьёвского у нынешнего Дворца культуры железнодорожников. В оврагах было два пруда. Вода в пруды поступала из многочисленных родников, часть которых летом пересыхала. Родники в овраге местные жители использовали для питьевых целей и стирки белья.

В ноябре 1928 года Бюро планировки городов при картоиздательстве НКВД был разработан план развития губернского центра на 30 лет. Согласно этому плану предполагалось ул. Октябрьскую продлить на юг до ул. Комсомольской с засыпкой под полотно дороги Соловьёвского оврага и благоустройство этих оврагов с образованием парковой зоны. Но в связи с ликвидацией Вятской губернии этот план не был утверждён.

Ботанический сад с километровой аллеей

В суровую военную пору 1944 года Кировский горисполком принимает решение о строительстве на территории сл. Соловьёвской и окружающих полей главного ботанического сада. Его площадь должна была составить 60 га, а главная аллея протянулась бы на целый километр. Инициаторами этого строительства, архитектором Николаем Козловым и академиком Николаем Рудницким, был разработан эскизный проект. Общая сумма капиталовложений предусматривалась в 12 миллионов рублей.

«На Октябрьской улице, на пересечении её с улицей Воровского, расположен главный вход в сад. Здесь – площадка для стоянки автомашин, портик, колоннада, – писал главный архитектор города Кирова в газете «Кировская правда» от 29 сентября 1945 года. – От входа идёт, разрезая сад, центральная аллея с главной площадкой посередине». Как видим, главный корпус и вход в ботанический сад планировали построить в самом начале сл. Соловьёвской, а точнее на совр. перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Воровского. Но после войны, когда сотни городов СССР лежали в руинах, проект отложили в долгий ящик.

Первые троллейбусы и первые посадки

В первые послевоенные годы на полях слободы Соловьёвской был построен стадион завода № п/я 537 (совр. «Маяк»). Работы по благоустройству территории начались только в 1959 году, когда ул. Октябрьская (совр. Октябрьский проспект) была продолжена до ул. Комсомольской, и по ней прошли первые троллейбусы. В том году на месте будущего парка были произведены первые посадки деревьев и кустарников. В основном около стадиона. Сам стадион было решено расширить и благоустроить. Кроме того, предполагалось возвести эстраду, выставочный и читальный залы, установить аттракционы. Но уже на следующий год работы были приостановлены вплоть до 1966-го. К этому времени были уточнены границы парка от ул. Красноармейской на севере до ул. Азина на юге, Октябрьского проспекта на востоке до ул. Горького на западе. Сокращение площади парка было продиктовано тем, что в северной части к этому времени уже был построен микрорайон, получивший название «Кировские Черёмушки», а с запада улица Горького получила продолжение до вокзала. В 1967 году была построена гостиница «Вятка», в нижней части парка – бассейн спортивного общества «Спартак». Я хорошо помню, как мы, будучи школьниками, ходили на посадки деревьев будущего парка.

Как появились здания цирка…

Своё современное наименование парк им. С.М. Кирова получил решением Кировского горисполкома № 454 от 27 июня 1966 года. В 1969-м начались благоустройство оврага и строительство нижнего пруда. Работы по его устройству закончились в 1970 году. Во время подготовки к празднованию 600-летия города на дне оврага была устроена запруда, построены дамба, верхний пруд, мостик и искусственный водопад между прудами.

В 1969 году на месте стадиона началось строительство каменного здания цирка. Но проходило оно с большими трудностями, превратилось в долгострой и затянулось на долгие восемь лет. Только 23 декабря 1977 года цирк был торжественно открыт. Продолжались и посадки зелёных насаждений. В 1971 году в парке была посажена Аллея почётных граждан г. Кирова. В 1978-м заложена Аллея ветеранов партии и комсомола (к западу от здания диорамы вдоль бывшей улицы слободы Соловьёвской).

…и диорамы

Несколько слов о здании диорамы. История создания этого уникального сооружения начинается в 1960–1970-х годах. В тот исторический период шло «соцсоревнование» трёх городов – Перми, Кирова и Ижевска. Представители соседних областей с удовольствием ездили друг к другу в гости, обмениваясь опытом. Однажды кировской делегации в Перми показали маленькую диорамку о разгоне казаками рабочей демонстрации. Тогда же у кировских руководителей созрел замысел создать что-либо подобное и в Кирове. Решили остановиться на теме «Установление советской власти в городе Вятке», тем более что близилась 60-я годовщина Октября. В юбилейный для областного центра год комсомольцы заводов им. 1 Мая, «физприбор» им. А.В. Луначарского, кожевенно-мехового комбината им. Октябрьской революции выступили с инициативой о постройке в городе диорамы, посвящённой событиям 1917 года на Вятке. Эта инициатива была поддержана советскими и партийными органами областного центра. «Крёстным отцом» диорамы «Установление советской власти в городе Вятке» музейные работники считают Ю.И. Деревского, секретаря горкома КПСС. Именно он лично ездил в студию военных художников имени Грекова для размещения заказа на художественное полотно, а затем руководил проектированием и строительством здания. Интересно то, что в эти годы строительство подобных объектов в нашей стране было запрещено. Приходилось хитрить. Здание диорамы, разработанное по проекту архитектора А. Павлова, строилось как станция перекачки канализационных вод, позже как парковый павильон. Хитрость раскрылась в тот момент, когда в здание привезли само полотно, созданное художниками А. Интезаровым и Н. Соломиным. Деревскому за незаконное строительство был объявлен партийный выговор. Но главное, что стройку не остановили. В 1977 году здание диорамы передали областному музею. 23 декабря 1977 года диорама «Установление советской власти в городе Вятке» распахнула свои двери для кировчан и гостей города.

Интересно, что само здание диорамы построено на месте двух бывших усадеб Петуховых и Крысовых. Именно здесь родились мой дед Крысов Михаил Петрович и мама – Крысова (Хохлова) Валентина Михайловна. При строительстве даже была сохранена берёза, которую ещё в конце 1930-х посадила школьница Валя Крысова.

Бегущая по волнам и Ассоль

Любой парк не может обойтись без аттракционов. Конечно же, в парке появились качели, карусели, колесо обозрения. В августе 2013 года открыт детский автогородок. В 2017-м в парке вместо устаревшего колеса обозрения появилось новое, диаметром 50 м. В этом же году по соседству было построено здание ресторана «Макдоналдс».

Не обошли стороной парк и малые скульптурные формы. В июне 2010-го открыта «Подкова счастья». В сентябре того же года у подковы была заложена аллея «Гордость любимого города». В июне 2013-го у здания диорамы был торжественно открыт памятник Фрези Грант – литературной героине А. Грина. А 25 августа 2013 года у нижнего пруда была открыта скульптурная композиция «Ассоль».

Анатолий ХОХЛОВ