Пенсионеры – за компьютер!

Глава региона Игорь Васильев наградил победителей и призёров VII областного чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста.

– Здравствуйте, чемпионы! – поприветствовал собравшихся, входя в зал, глава региона. – Областного первенства – да, чемпионы. А вот результаты Всероссийского чемпионата будут известны позже, – последовал уточняющий ответ. – А это, пожалуй, и не так важно. Не победим в этом году, значит, победим в следующем. Тем более победы у нашей команды уже прежде бывали, – заметил Игорь Васильев. И продолжал: – Соревнования по компьютерному многоборью проходили у нас в этом году в непростой ситуации. Но я думаю, что все справились с теми задачами, которые были поставлены. А самое главное, получили новые навыки, новые знания… Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Старшее поколение, наверное, впервые столкнулось с тем, что, оказывается, можно большинство государственных услуг получать дистанционно, решать на удалении вопросы с Пенсионным фондом, вопросы ЖКХ, другие проблемы… Ну а самые маленькие наши граждане, ваши внуки, столкнулись с тем, что нельзя было пойти в традиционную школу и следовало так овладеть компьютером, чтобы хорошо понимать, как связаться с учителем, как выполнять задания… И ещё неизвестно, кто лучше овладел новыми компетенциями, новыми знаниями…

В областном чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста ныне приняли участие 43 человека из 28 районов Кировской области. Среди победителей – команды Пижанского и Верхошижемского районов. Первое место в номинации «Уверенный пользователь» заняла Валентина Александровна Бузмакова из Афанасьевского района. Первое место в номинации «Начинающий пользователь» – за Натальей Михайловной Осколковой из Верхнекамского района.

– Наш областной чемпионат прошел уже в 7-й раз, и прошёл очень успешно, – сказал управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области Николай Пасынков. – Мы увидели, что и технически, и технологически Кировская область в состоянии проводить подобные онлайн–чемпионаты. Ярким подтверждением этого стал уровень знаний и умений пользователей. Повышается в регионе и уровень обеспеченности связью. Об этом говорит тот факт, что победителями у нас являются представители отдалённых районов. Не город Киров, не Кирово-Чепецк, а Афанасьево, Пижанка, Верхнекамский район. И очень важно, чтобы в этих отдалённых районах была бы возможность у каждого жителя пользоваться теми благами цивилизации, которые сегодня есть. Впрочем, победа в чемпионате – это все же воля случая. Именно так часто и бывает. А вот достойная организация чемпионата и вовлечение в него большого количества участников – это очень важно. И у нас есть районы, которые первыми откликаются и поддерживают любые инициативы, которые предлагает старшее поколение, Университет третьего возраста и Союз пенсионеров России. – Представляю, что именно представители тех районов, где главы активно поддерживают инициативы людей старшего поколения, сегодня и победили. Так всегда и бывает, – заметил губернатор области, приступая к награждению дипломами и памятными подарками.

– Большое спасибо всем организаторам, – в ответном слове поблагодарила Валентина Александровна Бузмакова. – Во время подготовки к этому чемпионату и во время самого чемпионата мы узнали очень много нового. Поэтому хочу призвать всех пенсионеров: активно осваивайте компьютер, участвуйте в состязаниях и узнавайте что-то новое. Узнавать новое всегда интересно!

Фото Александра ПАПЫРИНА