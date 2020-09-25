Первая цифровая подстанция и другие новинки будущего

Цифровизация разных сфер нашей жизни стала темой обсуждения и собрала за «круглым столом» редакции «Кировской правды» гостей. Это заместитель генерального директора – директор филиала «Кировэнерго» «Россети Центр и Приволжье» Владимир Колесников, генеральный директор группы технических компаний «АСПЕКТ СПб» Эдуард Москвин, и.о. директора Института математики и информационных систем ВятГУОлег Кошкин.

Речь шла о внедрении «цифры» на производствах и в управлении персоналом, проблеме киберугроз и многом другом.

«Всё только начинается»

«КП»: Насколько успешным стало для вас использование цифровых технологий?

Эдуард Москвин («АСПЕКТ СПб»): Как ИТ-компании быть востребованной в эпоху цифровой трансформации? Один из способов – производить цифровые продукты: запатентованные, защищённые в части интеллектуальной собственности. Под собственным товарным знаком CORBUILD мы производим комплекс программных и программно-аппаратных продуктов и решений. Ключевой продукт – это «Программный комплекс диспетчерского контроля и управления инженерной инфраструктурой зданий». Он аккумулирует и отображает информацию о состоянии инженерных систем, сигнализирует о внештатных ситуациях, позволяет анализировать энергоэффективность. Решение востребовано и государственными, и коммерческими заказчиками, уже десятки внедрений. Среди объектов есть государственные административные учреждения, здания и корпуса машиностроительных предприятий и заводов, здания и корпуса фармацевтических компаний, торгово-развлекательные центры, музеи, школы, детские сады.

Эффективность использования ещё одного продукта «Система управления КПП с фотоверификацией» также подтверждена внедрениями. Продукт позволяет автоматизировать контролируемый пропуск людей на охраняемый объект и организовать пропускной режим. В 2020 году решение дооснащено возможностью выявления людей с высокой температурой.

Владимир Колесников («Кировэнерго»): Про цифровизацию в энергетике говорят с конца 2018 года. Именно тогда в компании «Россети» по Указу Президента началась реализация программы «Цифровая трансформация – 2030». В течение ближайших 10 лет предстоит провести реконструкцию и реорганизацию электросетевого комплекса по всей зоне ответственности. На территории Кировской области также реализуется несколько проектов. Например, уже сейчас мы завершаем проект «Цифровой РЭС», который ставит на принципиально новый уровень процесс управления электросетью. В нашем регионе площадка для его реализации – Юрьянский район. Там полным ходом ведётся работа по внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом. По завершении проекта появится возможность за доли секунды определять повреждённые участки воздушных линий электропередачи, с диспетчерского пункта выделять их и выводить в ремонт, а конечных потребителей перезапитывать через резервные схемы. Всё это в конечном итоге повысит надёжность электроснабжения потребителей. Для внедрения проекта в жизнь в Юрьянском РЭС устанавливаются десятки современных реклоузеров, управляемых разъединителей, комплектов индикаторов короткого замыкания и другой аппаратуры, а также проводится большая работа по модернизации сети.

Серьёзным достижением мы считаем стопроцентную телемеханизацию всех трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ Юрьянского РЭС. Это позволяет диспетчеру уже сейчас в режиме онлайн контролировать состояние оборудования, а также дистанционно снимать показания приборов учёта.

Кроме того, «Кировэнерго» успешно внедряет систему автоматизированного учёта электроэнергии. Данным вопросом мы активно занялись ещё в 2011 году, и по итогам 2019-го порядка 25 тысяч точек учёта (11%) являются интеллектуальными, а значит, имеют возможность автоматического дистанционного съёма показаний с применением современных технологий передачи информации по силовой сети (PLC). Это позволит более точно формировать балансы электроэнергии и, как следствие, быстро локализовать очаги потерь.

Это пока первые шаги в цифровизации энергетики на территории нашей области. Всё только начинается!

Олег Кошкин (ВятГУ): В моей деятельности цифровые технологии используются активно. С их помощью я выполняю рабочие задачи. Например, провожу лекции с применением дистанционных и мультимедиа-технологий, задействую сервисы организации групповой работы распределённых команд, электронный документооборот. В бытовом плане цифровые технологии тоже помогают – использую их для управления уборкой и освещением дома, в получении государственных услуг, осуществлении онлайн-покупок (практически нет необходимости ходить в магазины). Даже запись в парикмахерскую и на тренировку в спортзал – всё через цифровые сервисы в телефоне. Быстро, удобно.

Конкуренция на мировом уровне

«КП»: Какие факторы, на ваш взгляд, мешают более активному внедрению информационных технологий в России?

Эдуард Москвин («АСПЕКТ СПб»): Ощущать перспективу – вот что наиболее важно ИТ-командам, реализующим проекты развития. В последнее десятилетие руководителям стало труднее принимать решения об инвестициях в ИТ по ряду причин. Это долгосрочный тренд на снижение совокупного спроса, высокая стоимость инвестиционных и кредитных ресурсов, нестабильность курса рубля. Привлечь и удержать квалифицированных специалистов становится всё сложнее: в сфере ИТ особенно много возможностей для удалённой работы, поэтому конкуренция за кадры идёт на мировом уровне.

Кроме того, в разы, сократился прогнозируемый период эксплуатации ИТ-инфраструктуры в связи с импортозамещением. Сейчас он составляет 3-5 лет. Государство прикладывает значительные усилия для замещения импортных решений российскими. При этом отечественные ИТ-производители находятся в начале большого пути. Им предстоит выстроить собственные экосистемы и подтвердить зрелость решений коммерческим спросом. В данной ситуации существенно возрастает роль ИТ-интеграторов, способных взять на себя отвественность за предлагаемые решения и обеспечить их поддержку в процессе эксплуатации.

Олег Кошкин (ВятГУ): На мой взгляд, мешает медленное обновление нормативной базы для перехода к процессам с использованием цифры в госсекторе и при организации взаимодействия государства и бизнеса. Кроме того, влияет цифровая неграмотность населения. На уровне потребления контента многие давно освоили современные технологии, а на уровне управления процессами автоматизации, коммуникации инструменты знают пока далеко не все.

«КП»: – Какие тенденции развития информационно-коммуникационных технологий будут для вас актуальны в ближайшем будущем?

Владимир Колесников («Кировэнерго»): В ближайшие годы на территории Кировской области будут реализованы ещё несколько цифровых проектов в сфере энергетики. Например, во всех регионах деятельности компании создают цифровые центры управления сетями (ЕЦУС). Такой ЦУС объединит в себе компетенции управления основной и распределительной сетью. В результате в целом по Россети «Центр» и Россети «Центр и Приволжье» на смену 603 диспетчерским пунктам придут 26 ЕЦУС, часть из которых в перспективе смогут получить статус межрегиональных. Что касается Кировской области, здесь вместо 47 диспетчерских пунктов останется один цифровой Центр управления сетями в Кирове.

Кроме того, в регионе скоро появится первая «цифровая» подстанция. Ею станет подстанция 35 кВ «Гирсово», расположенная на территории Юрьянского района. Этот центр питания мы, по сути, выстроим заново. В итоге подстанция будет иметь на порядок более высокий уровень автоматизации, позволит оперировать гораздо большим количеством данных и обеспечит более эффективную работу как оборудования самой подстанции, так и всего районного энергоузла.

Весьма перспективным для нас является проект «Цифровой электромонтёр». Он предусматривает оснащение электромонтёров планшетными компьютерами со специализированным программным обеспечением. Это повысит производительность труда персонала и позволит проводить регистрацию инструктажа посредством видео- и электронной подписи, заполнять часть документации (наряд-допуск, распоряжение) в электронном виде непосредственно на месте выполнения работ, а также вести видеофиксацию обеспечения необходимых мер безопасного производства работ.

Ещё одна интересная для потребителя новинка будущего – системы накопления электроэнергии (СНЭ) в распределительных сетях 0,4 кВ. При возникновении технологических нарушений такая система обеспечивает питание за счёт накопленной энергии. Проектное время работы СНЭ на нагрузку – не менее трёх часов. Пока мы только апробируем эту новинку, в 2020-2021 годах будет установлен первый накопитель, но уже сейчас всем понятно, что за этими системами – будущее.

Эдуард Москвин («АСПЕКТ СПб»): Производственные предприятия с помощью ИТ развивают коммуникации между сотрудниками, чтобы повысить эффективность их взаимодействия. Растёт необходимость постоянного доступа сотрудников к информационным ресурсам предприятия с мобильных устройств. В связи с этим возникают очевидные риски утечек информации и несанкционированного доступа, которые можно существенно снизить с помощью специального ПО для контроля мобильных устройств – MobileDeviceManagement. Неочевидные проблемы состояния «постоянно онлайн» определяются лёгкостью отправки коротких ответов в мессенджерах, и это является предпосылкой к поверхностной работе над задачами, требующими погружения.

Ещё одна тенденция последних лет – рост киберугроз. Не «если», а «когда» – так сейчас говорят о взломе корпоративной системы безопасности. Цифровая трансформация происходит быстрее, чем специалисты по кибербезопасности успевают просчитать риски, и злоумышленники пользуются этим. Крупным предприятиям и государственным учреждениям всё чаще угрожают целевые атаки. Будучи заинтересованным в устойчивости ключевых предприятий, государство реализует политику по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры.

Олег Кошкин (ВятГУ): Считаю, что цифровые технологии в ближайшее время будут существенно автоматизировать рутинные операции и даже заменять работу специалистов во многих профессиях: курьеров, кассиров, почтальонов, бухгалтеров, операционистов, документоведов и т.д. Туда, где работа связана с рутиной, придёт автоматизация.

Скорее всего, люди всё сильнее будут зависимы от цифровых сервисов и служб. Это может привести к усугублению «информационной псевдодебильности» (новый термин в психологии и изучении влияния гаджетов и цифровых технологий на людей), а, значит, пришло время многое менять в уже укореняющихся сценариях использования цифровых устройств. Это должен быть комплексный подход: от воспитания детей и формирования правильного отношения к устройствам доставки контента до информационной работы. Баланс между пользой и вредом от цифровых технологий важно смещать в сторону пользы.

Комментарий

Нужно достигнуть уровня цифровой зрелости

Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области:

– С 2019 года у нас реализуется региональный проект «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области». В его рамках отраслевые организации информируются о возможности участия в открытых конкурсах на государственную поддержку. Её можно получить по таким видам проектов, как преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, созданных на базе сквозных цифровых технологий; разработка и внедрение цифровых платформ и технологий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, на осуществление государственной поддержки юридических лиц в целях финансового обеспечения и так далее. Решение об участии в конкурсах субъекты принимают самостоятельно.

Например, недавно на федеральном уровне были запущены программы «Старт» и «Развитие». По итогам рассмотрения заявок, рекомендуемых к поддержке на первом этапе программы «Старт», проведённого Фондом содействия инновациям, одним из победителей стал Вячеслав Викторович Утёмов с проектом «Разработка системы речевой реабилитации больных с неврологической и челюстно-лицевой патологией на основе искусственного интеллекта».

В ближайшее время Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ внесёт изменения в федеральный проект «Цифровые технологии». После этого потребуется корректировка соответствующего регионального проекта. В любом случае мы будем информировать заинтересованные организации о проведении открытых конкурсов на государственную поддержку проектов на базе сквозных технологий.

Это часть нашей работы в рамках выполнения Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где определены функциональные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе осуществление цифровой трансформации. Целью её не является достижение абстрактной зрелости. Необходимо достигнуть уровня цифровой зрелости, который соответствует как оцениваемой организации, так и внешней среде с учётом ожидаемой перспективы развития.

Важно!

Стартуют конкурсы на получение грантов для ИТ-проектов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. В 2020 году на гранты выделено 7,1 млрд рублей.

К участию в конкурсах приглашают всех – от небольших команд разработчиков до крупного бизнеса. Так, по программе Фонда содействия инновациям гранты могут получить проекты-стартапы по искусственному интеллекту, интернету вещей, новым производственным технологиям и другим направлениям. Подать заявку на грант могут как молодые и уже имеющие успешный опыт разработки компании, так и физические лица. Размер гранта – до 20 млн рублей. При гранте до 3 млн рублей софинансирование не требуется.

Фонд «Сколково» предлагает гранты до 80 млн рублей компаниям на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. Программа поможет компаниям из разных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины и других оптимизировать бизнес-процессы. Грант может покрыть до 80% стоимости проекта.

Гранты Российского фонда развития информационных технологий на сумму до 300 млн рублей могут получить компании на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов. Грант можно направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения, оборудования и другие расходы.

Вся информация о грантах собрана на сайте ит-гранты.рф.

Грантовая поддержка осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».