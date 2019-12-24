Первое полугодие-2020: тарифы на «коммуналку» прежние

Что же ожидает наше население в наступающем году?

– На 2020 год сначала распоряжением Правительства РФ, а затем и Указом губернатора Кировской области установлены предельные максимальные индексы роста платы граждан на коммунальные услуги. На первое полугодие – это 0 процентов. То есть в первом полугодии у нас плата не должна увеличиться, – заявил на днях на встрече с журналистами руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области (РСТ) Максим Михайлов. – На второе полугодие для всех населённых пунктов, за исключением города Кирова, рост платы граждан за коммунальные услуги составит не более 4 процентов. Если конкретно, то стоимость электроснабжения вырастет в пределах 4 процентов, по водоснабжению и водоотведению рост составит менее 3 процентов, а на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами тарифы, по сравнению с ныне действующими, будут даже несколько снижены. Отдельный разговор – по областному центру. Для жителей города Кирова рост платы граждан составит 7,6 процента. Это вызвано заключением концессионного соглашения и значительным увеличением инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры.

Что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте?

– Изменения будут, – сразу сказал руководитель РСТ. – Потому что этот тариф не пересматривался уже в течение трёх лет. За это время произошли изменения и в трудовом законодательстве (МРОТ неоднократно повышался), практически на 40 процентов увеличились цены на ГСМ. Недавно наши транспортные организации сформировали свои тарифные заявки, представили их в нашу региональную службу. Просьба – установить экономически обоснованный тариф, соответствующий нынешним экономическим реалиям. Анализ документов и пересмотр стоимости услуг по перевозке автотранспортом запланирован у нас на январь. Поэтому изменения скорее всего вступят в силу с 1 февраля.