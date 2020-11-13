Первые результаты вакцинации 70 добровольцев: «всё идёт по плану»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 6 по 12 ноября.

У кировских добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова РАН, в ходе исследований не зафиксировано побочных эффектов. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев в ходе круглого стола ТАСС и Экспертного института социальных исследований, который прошёл в онлайн-режиме и был посвящён вопросам борьбы с COVID-19 в регионах.

Вятских участников исследований выписали домой

Испытания этой вакцины начались в России в сентябре. В середине октября клинические исследования стартовали одновременно в Кирове и Санкт-Петербурге.

– Новая вакцина – цельновирионная, она создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание и формирует наиболее полный иммунный ответ, – подчеркнул губернатор. – Участниками исследований стали 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет. На протяжении 16 дней они находились в клинике Кировского государственного медицинского университета. Участникам исследования была введена новая вакцина от коронавируса, и уже сейчас мы видим первые положительные результаты – все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение, всё идёт по плану, они хорошо себя чувствуют, никто не заболел, ни у кого не было повышения температуры или других симптомов.

Стоит напомнить, что столица нашего региона не случайно вошла в число трёх российских городов, где проходят клинические исследования новой вакцины против COVID-19. Выбор в пользу Вятки был сделан благодаря давнему сотрудничеству правительства области с Центром им. М. П. Чумакова. Кроме того, у нас сформирована солидная научная база, позволяющая вести исследования такого уровня.

Важная цифра, прозвучавшая в ходе круглого стола

В ходе круглого стола губернатор также отметил, что в условиях распространения COVID-19 для оказания медицинской помощи жителям нашего региона мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения.

Пожалуй, одна из главных прозвучавших цифр: с начала года количество инфекционных коек в регионе увеличилось в 9,5 раза – с 476 до 4501. Это не только соответствует методическим рекомендациям федерального минздрава, но и значительно превышает его.

Игорь Васильев подчеркнул, что все инфекционные госпитали были в кратчайшие сроки оснащены необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, укомплектованы медицинскими кадрами. В отделениях для оказания медицинской помощи при COVID-19 работают 354 врача и 1077 человек среднего медицинского персонала. Всего на передовой борьбы с пандемией — более 4000 медицинских работников.

– С начала пандемии у Кировской области один из самых высоких показателей охвата тестированием на COVID-19 по сравнению со среднероссийскими, – отметил Игорь Владимирович. – По состоянию на 10 ноября выполнено свыше 706 800 исследований, обследованы более 418 тысяч человек. Ежедневно выполняется порядка 7 000 тестов на COVID-19, а также около 800 исследований лёгких на КТ.

215 миллионов рублей на борьбу с вирусом

Из федерального бюджета для Вятки выделены дополнительные денежные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Речь идёт о сумме порядка 215 млн рублей, которые будут направлены на приобретение нового современного оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Часть денежных средств израсходуют на закупку шести единиц нового оборудования для клинико-диагностической лаборатории Кировской областной клинической больницы. На сегодняшний день лаборатория является одной из крупнейших в стране и не имеет аналогов в ПФО, напоминает пресс-центр правительства региона. Использующиеся технологии являются инновационными, а современное лабораторное оборудование обеспечивает полный спектр необходимых исследований.

Как отметил главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников, лаборатория позволяет проводить исследования (более 1 тыс. видов) самого высокого качества. В год может быть выполнено около 10 млн тестов, а ежедневный объём производимых тестов – 27 тысяч.

Мобильная стоматология продолжает работу

Продолжается в регионе и активная работа по реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», не связанных с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, в частности, активно используется мобильный стоматологический комплекс, который область получила в рамках нацпроекта.

Здесь созданы все условия для работы дантистов: комплекс оснащен отопительными приборами, стоматологической установкой, полимеризационной лампой, радиовизиографом с рентгеновским аппаратом.

На прошлой неделе специалисты Кировского клинического стоматологического центра работали в Слободском районе. Они оказали помощь жителям деревень Холуново и Перекоп, посёлков Центральный, Рычажное и Сухоборка. За медицинской помощью обратились 90 пациентов, в том числе пять детей. Как рассказал главный врач Слободской центральной районной больницы имени академика А.Н. Бакулева Анатолий Калинин, пациенты были предупреждены о работе мобильной стоматологии заранее, приём проходил как по предварительной записи, так и в порядке общей очереди.

В ноябре запланировано еще 5 выездов мобильной стоматологии. Так, с понедельника 16 ноября передвижной комплекс начнёт работу в Тужинском районе, где специалисты Кировского клинического стоматологического центра окажут помощь жителям отдалённых населённых пунктов. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией график выездов может быть скорректирован, он размещён на сайте учреждения.

В регионе создаётся Центр управления

И ещё одна важная тема недели: в Кировской области по поручению Президента РФ создаётся ЦУР – центр управления регионом. Его главной задачей станет повышение качества принимаемых органами власти решений. Обязательными направлениями анализа и мониторинга станут здравоохранение, образование, социальная защита, ЖКХ, работа с ТКО, транспорт и ряд других.

– Центр будет координировать и систематизировать работу по мониторингу и обработке сообщений, поступающих от жителей Кировской области, – прокомментировала создание ЦУР пресс-секретарьгубернатора Игоря Васильева Елена Черных. – При этом будут учтены все каналы связи: запросы, обращения, сообщения и комментарии в социальных сетях и мессенджерах. На основе этих данных сотрудники центра смогут контролировать сроки и качество обработки сообщений, а также делать выводы об удовлетворённости кировчан результатами работы. Полученные данные будут передавать руководству Кировской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства Роман Береснев, курирующий вопросы внутренней политики в регионе, новую структуру возглавит Игорь Панкратов. На должность руководителя он назначен 6 ноября.

Игорь Владимирович Панкратов родился 1 декабря 1974 года в Пермской области. У него три высших образования: юридическое, психологическое и политологическое, а также большой (22 года) опыт работы в МВД России. Кроме того, руководитель будущего ЦУР возглавлял контрольно-аналитический департамент губернатора Самарской области и контрольное управление губернатора Кировской области. Он – член Общественной палаты Кировской области, состоит в комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодёжи, комиссии по развитию экономики и инфраструктуры. До назначения на должность главы Центра являлся помощником генерального директора АО «Завод «Сельмаш».