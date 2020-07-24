Проект «Внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении Кировской области» реализован в рамках соглашения между правительством региона и компанией «Комплексные медицинские информационные системы». По словам губернатора Игоря Васильева, это событие – первый шаг в медицину будущего, которая будет ориентирована на раннее выявление заболеваний и спасение жизни человека благодаря использованию искусственного интеллекта.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, в пилотном проекте приняли участие Медицинский информационно-аналитический центр и ряд медицинских организаций региона: Кировский областной наркологический диспансер, Оричевская, Слободская, Санчурская, Кирово-Чепецкая центральные районные больницы, городские больницы № 2 и № 9, Кировская клиническая больница № 7, Кировский клинико-диагностический центр, Центр онкологии и медицинской радиологии и Центр кардиологии и неврологии.

В рамках пилотного проекта разработчиками проведено два научных исследования, проанализированы результаты и эффективность системы. По выводам экспертов, внедрение системы поддержки принятия врачебных решений будет способствовать сокращению времени медицинских работников на обработку медицинских данных пациента в плане оценки и выявления факторов риска, подозрений на заболевание в начальной стадии.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, медицинская информационная система работает во всех медучреждениях региона, в ней заполняются и ведутся все истории болезней и амбулаторные карты. В настоящее время накоплены сведения о показателях здоровья практически каждого жителя региона.