Перебоев с чесноком не будет

Кто бы мог подумать, но факт, о котором недавно рассказали федеральные СМИ, остаётся фактом: Россия производит лишь 10 процентов необходимого ей чеснока, остальные 90 процентов – это импорт. В связи со вспышкой коронавируса в Китае ряд отечественных экспертов ожидают повышения цен на данный овощ, ведь эта страна – лидер на чесночном рынке.

В частности, столичный экономист Александр Дудчак отметил: «Главная причина возможного подорожания – желание розничных продавцов извлечь дополнительную прибыль из такого громкого события, как вспышка коронавируса в Китае. Если продавцам удастся повысить цены на чеснок, то стоимость этого продукта в РФ может подскочить весьма заметно».

По словам экспертов, проблемы с поставками могут привести к росту ценников, впрочем, ненадолго. В Руспродсоюзе, например, уверены, что преодолеть дефицит помогут закупки чеснока из других государств. Так, по итогам 2019 года на втором месте по импорту этой продукции находится Иран, на третьем – Египет. «В случае полного прекращения поставок китайского чеснока на российский рынок выпадающие объёмы торговые операторы будут стараться заменить поставками из других стран», – сообщил глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Какова обеспеченность чесноком Кировской области и будут ли приниматься дополнительные меры по стабилизации ситуации?

– Информации о нарушении поставок чеснока в торговые организации, а также недостаточном его наличии в торговых организациях региона к нам не поступало, – сообщили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

В ведомстве уточнили, что чеснок не относится к социально значимым продовольственным товарам, цены на него государством не регулируются, и торговые организации определяют их самостоятельно.

Что до торговли, то в розничной сети г. Кирова, например, проблем с наличием чеснока нет. Однако некоторые местные садоводы и огородники всё же намерены увеличить чесночные грядки в предстоящем сезоне.