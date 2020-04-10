Глава региона в режиме видеоконференции обсудил с главами муниципалитетов вопросы экономического развития области в условиях пандемии коронавируса.

За соблюдение санитарных мер — персональная ответственность

Игорь Васильев напомнил, что в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина региональным министерством экономического развития и поддержки предпринимательства совместно с органами исполнительной власти разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области. Кроме того, сформирован перечень системообразующих предприятий, имеющих существенное влияние на занятность населения и социальную стабильность в регионе (их полный перечень можно найти в номере «КП» за 7 апреля 2020 г.).

— Наряду с предотвращением распространения любых инфекций, в том числе коронавируса, перед нами стоит задача не уронить экономику, не допустить ухудшения качества жизни людей. Муниципалитетам предоставлена возможность самостоятельно принимать решения о возобновлении деятельности того или иного предприятия при строгом соблюдении эпидемиологической безопасности. Подчеркну, что это касается только тех предприятий, на которых работает большое количество людей, занятых в производственной сфере. Предприятия, которые оказывают услуги отдыха и развлечений, работать не должны, — сказал Игорь Васильев, обращаясь к главам районов. — На предприятиях должны быть соблюдены все санитарные меры. За это вы несёте персональную ответственность.

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии

Глава региона поручил главам муниципальных образований обратить особое внимание на граждан, возвращающихся с вахты. В обязательном порядке с ними должны встретиться соответствующие службы, взять с них объяснения (где они находились, с кем контактировали, какое самочувствие).

— Вы знаете своё население, вы знаете, кто куда уехал, кто собирается возвращаться. И должны принять соответствующие меры, — сказал Игорь Васильев. — Кроме того, до всех граждан должны быть доведены основные правила профилактики коронавирусной инфекции. Действовать вы должны согласно ситуации, которая у вас складывается. С понедельника начали работу МФЦ по предварительной записи, не создавайте очереди внутри помещений.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева напомнила, что на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона утвердили первый пакет мер по поддержке экономики.

— План предусматривает мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары и контроль за наличием товаров первой необходимости. Эта та работа, которая в настоящее время нами уже ведётся. Следующее направление работы — мониторинг своевременности выплаты заработной платы, недопущение формирования задолженностей и массовых увольнений на предприятиях, — сказала Наталья Кряжева.

Министр рассказала, что на сегодняшний день на федеральном уровне определено девять отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от пандемии. Каждый субъект также должен определить перечень отраслей и виды предпринимательской деятельности, которые сильнее всего пострадали от распространения коронавирусной инфекции в регионе. По информации Минэкономразвития России, по мере развития ситуации перечень отраслей, пострадавших от пандемии, будет расширен.

О действующих мерах поддержки

Наталья Кряжева рассказала главам муниципальных образований о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области. Это и отсрочки по ранее выданным кредитам, страховым взносам, получение беспроцентных займов на выплату заработной платы сотрудникам при условии сохранения численности работников, мораторий на проверки в отношении МСП.

— Нам с вами предстоит большая информационная работа по разъяснению действующих мер поддержки для бизнес-сообщества. Объём вопросов велик, поэтому прошу всех ознакомиться с планом по поддержке экономики, — сказала министр. — 3 апреля вышли изменения в постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области», согласно которому ограничения на работу не распространяются на организации, вошедшие в список системообразующих.

Кроме того, действие постановления не распространяется на предприятия и предпринимателей, которые осуществляют производство товаров, работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам. Если предприниматель обеспечивает работу системообразующего предприятия либо предприятия, имеющего госконтракт, оно тоже должно продолжать свою работу. Также работать должны предприятия непрерывного производства, предприятия производства товаров первой необходимости, организации по строительству многоквартирных домов по линии участия в долевом строительстве и строительные организации, участвующие в реализации инвестиционных проектов.

Важно

Крупнейшие банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. На эти цели Центральный банк выделит 150 млрд рублей.

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчёте на 6 месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс. Предполагаемый объём поддержки составит около 130 млрд рублей, охват — 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ. Сейчас Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.