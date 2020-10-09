Переселенцы «сидят на чемоданах»

В Кировской области в ближайшие пять лет с аварийным жильём распрощаются 7179 человек, на что по нацпроекту будет направлено более 4 млрд рублей.

О ходе выполнения программы по переселению из аварийного жилья и планах на будущее рассказала на пресс-конференции и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина.

Значимое направление развития страны

Прежде чем перейти к конкретике, Ирина Анатольевна заострила внимание на актуальности этой темы не только для нашего региона, но и для страны в целом. Недаром обеспечение россиян комфортным жильём является одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики. А задача повышения качества строительства жилья для переселенцев поставлена перед региональным минстроем губернатором Игорем Васильевым.

Ирина Кислухина напомнила: в Кировской области в 2019 году завершилось переселение в рамках областной адресной программы, рассчитанной на 2013–2019 годы. За это время с аварийных 139,8 тыс. кв. метров съехали 9293 человек, или 3928 семей. На это было направлено 3,8 млрд рублей, из которых 2,6 млрд – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Причём, как отметила Ирина Анатольевна, 1046 семей переехали из аварийного жилья только в течение 2018-2019 годов, покрыв отставание первых лет реализации проекта. Для этого было построено 33 многоквартирных дома.

С 2019 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», названного президентом Владимиром Путиным одним из значимых направлений развития страны, в области реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Предпочтение – новым микрорайонам

Ирина Кислухина пояснила, что в рамках нацпроекта расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что до 1 сентября 2025 года в Кировской области по нацпроекту будут переселены 7179 граждан из 3252 аварийных жилых помещений.

До конца текущего года рассчитывают переселить 910 человек из аварийного жилищного фонда площадью 16,5 тыс. кв. метров. А до конца 2021 года 1971 человек переедут в новые квартиры, покинув 32,7 тысячи непригодных для житья кв. метров.

– Каждый муниципалитет, участвующий в программе, тесно работает с гражданами, чьи дома будут расселены. Люди вправе выбрать способ переселения, жильё на вторичном рынке или в новостройках, – пояснил присутствующий на пресс-конференции замминистра Владимир Ворожцов. Но, нажившись в старых квартирах, люди предпочитают квартиры в новых развивающихся микрорайонах.

В 2020 году для переселения граждан приобретается жилье в Бурмакино и Проснице Кирово-Чепецкого района, Зуевского, Опаринского, Орловского, Свечинского, Слободского и Советского районов, городе Котельниче. Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта в Кирове построены два многоквартирных дома: 228-квартирный – на ул. Зеленина и 101-квартирный – на ул. Садовой. Работы в соответствии с графиком завершаются, на оба дома застройщик представил в управление государственного строительного надзора уведомление о контрольной проверке.

Подбор будущих участков – уже сейчас

После ввода домов в эксплуатацию администрация города Кирова должна организовать комиссионную приёмку построенных квартир, принять их в муниципальную собственность и до конца года заключить с будущими новоселами договоры социального найма, если квартира была муниципальной. Если приватизированной – договор мены.

На встрече было подчёркнуто, что за теми, кто, не выдержав критичных жилищных условий, переехал в маневренное жилье, сохраняется очерёдность на переезд в новую квартиру.

– Минстрой в рамках своих полномочий ведет подготовку к реализации программы на следующие годы. Для этого уже сейчас подбираются подходящие земельные участки, готовятся конкурсы на разработку документации. По поручению председателя областного правительства Александра Чурина вводится новая практика – проведение единого конкурса на проектирование и строительные работы. Это делается для того, чтобы при выделении федерального финансирования сразу начинать строительные работы. При выборе способа переселения мы отдаём предпочтение именно строительству нового жилья, чтобы граждане могли получить квартиры в новостройке, – подчеркнула Ирина Кислухина.

«Никаких деревянных домов»

В 2021 году для переселенцев планируется построить шесть новых домов: в Кирове, в пгт. Вахруши, в Опаринском и в Зуевском районах (г. Зуевка, п. Косино, п. Кордяга). В них получат квартиры 614 человек.

Всего до 2025 года в Кировской области в рамках программы переселения построят 96 тыс. кв. метров нового жилья.

Владимир Ворожцов пояснил, что новый региональный проект предусматривает жёсткие требования к качеству жилья – никаких деревянно-каркасных и тем более деревянных домов. Минстрой России выработал новые требования к применяемым строительным материалам.

Много времени раньше уходило на подготовку земельного участка, поскольку в региональных нормах установлены требования и к плотности застройки, и к парковочным местам. Поэтому сейчас минстрой плотно контактирует с муниципалитетами, разъясняя, как правильно выбрать участок и подготовить его к строительству.

До недавнего времени бесхозными оставались пустующие ветхие дома. С этого года минстрой взял эту проблему в план своей работы. Дело в том, что снос опустевших аварийных домов не предусматривается программой по переселению, и эта проблема нарастала, по словам выступающих, «как снежный ком».

К слову, далеко не все муниципалитеты участвуют в программе переселения из аварийного жилья. К примеру, администрации Борогодского, Фалёнского, Кумёнского, Яранского и ряда других районов считают, видимо, что с жильём у них всё в порядке. По крайней мере, там нет официально признанного ветхого жилья и нет заявок от муниципалитета на участия в программе.