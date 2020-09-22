Песенная энциклопедия От: Васнецова

Родился Александр Михайлович 5 (17) сентября 1860 года в селе Рябово. Почти не познал родительской заботы, рано оставшись сиротой. В 1871 году он поступил в Вятское духовное училище, но, как и старшие братья, решил идти в педагогику, поэтому продолжил обучение в Вятском земском училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей.

Любовь к песням началась в Рябове

С 1881 года он начинает педагогическую деятельность в должности учителя Страбыкинской земской школы, а с ноября 1883 года поступает на работу в Шурминское училище, где под руководством старшего брата Николая сложился прекрасный педагогический коллектив.

В Шурме в апреле 1897 года он женился на Анне Владимировне Носоновой, которая была учительницей земского женского училища. Вскоре семья покинула обжитые места и начала поиски более подходящего места работы в сельских школах Уржумского уезда, но в конце концов в 1901 году осела в городе Вятке. Здесь при финансовой поддержке брата Аполлинария Михайловича был приобретён небольшой дом на улице Николаевской (современная ул. Ленина). Около дома семья разбила сад, начала возделывать огород. Александр Михайлович почти до самой смерти продолжал работать: в основном преподавал в разных городских учебных заведениях.

В свободное от занятий время, а его в каникулы было довольно много, он занимался литературной деятельностью: писал статьи в газеты, рассказы, занимался сбором фольклора. Главное, чем он оставил о себе память, стал классический сборник «Песни Северо-Восточной России, записанные в Вятской губернии в 1868-1894 гг.», который вышел в 1894 году. Почти 30 лет педагог собирал и записывал народные песни, а при случае никогда не отказывался исполнять их.

Фольклор в Вятской губернии во второй половине XIX века собирали многие. Брались за это трудное и долгое дело в основном любители, люди служащие, имеющие определённое образование, например, педагогическое, а также крестьяне, школьники. Заведующий Шурминским училищем Н. М. Васнецов «специализировался» на местных говорах, а его младший брат решил посвятить себя сбору вятской народной песни.

Любовь к песенному творчеству у Александра зародилась в раннем возрасте в Рябове. Он вспоминал, что ещё в детстве, когда парни и девушки собирались на вечёрку, он тайком забирался куда-нибудь в уголок и слушал, слушал: С младенчества он запоминал песни, сказки и небылицы, которые напевала и рассказывала мальчику няня Дарья Давыдова. Она почти заменила ему рано умершую мать.

В сборнике из 355 песен, свадебных причитаний невесты, приговоров дружки большая часть записана Александром именно в Уржумском уезде. Также в нём собраны песни, напетые ему жителями села Рябово, которые он помнил ещё с детских лет.

«Чем стариннее песня, тем глубже по содержанию»

Как отмечал кировский писатель Леонид Дьяконов, собрание вятских старинных народных песен, записанных Александром Васнецовым, являлось в середине девятнадцатого века самым крупным по содержанию для нашего региона и было настолько значительно, что опрокинуло господствовавшее до той поры в науке мнение о чрезвычайной бедности вятского народного репертуара. Любитель-фольклорист «… записал в селе Шурма «древние исторические песни» об Иване Грозном, о сыне Степана Разина, об атамане Платове, старинные чудесные баллады и очень много высокопоэтических «повседневных» свадебных песен…»

В сборнике А.М. Васнецов систематизировал песни в несколько разделов: бытовые песни, песни на черемисский лад, хороводные, святочные (друженки), подблюдные, свадебные, величальные… В предисловии он писал: «Чем стариннее песня, тем сильнее выразилось в ней богатство творчества, тем глубже она по содержанию, тем раздольнее, разнообразнее её могучий напев».

Отзывы о книге современников Васнецова были различные, но, по мнению специалистов, сборник сыграл значительную роль в развитии краеведческих методов собирания и изучения русского фольклора в дальнейшем, стал самым крупным на тот период собранием старых вятских песен.

Автор сборника выдержал и много критических отзывов, ведь он был более любителем, чем профессионалом с университетским образованием. И всё же труд его неоценим, ведь он собирал песни десятилетиями. Самое главное, что он их все перепел. Знал собранный Александром Михайловичем фольклорный материал и друг семьи Виктора Михайловича Васнецова знаменитый русский певец Шаляпин, родители которого жили почти по соседству с родовым рябовским домом художника.

А.М. Васнецов обладал приятным голосом, был наделён редкой музыкальностью, имел превосходную память. Слова и мотивы некоторых песен он воспроизводил даже через 30 лет.

Племянница В.М. Васнецова Людмила Аркадьевна так вспоминала о летнем тихом вечере 1914 года, когда Виктор Михайлович последний раз приехал к ним в гости в Вятку:

«Мы, все родственники, собирались у дяди Александра: в маленьком домике на Николаевской улице. Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, все гости вышли в сад и расселись на скамейки под цветущими деревьями у бани: В этот вечер начали петь дуэтом Виктор Михайлович и дядя Саша какие-то совсем неизвестные нам песни — замечательные, с неуловимыми переливами, то один дядя зальётся, то другой, то сольются вместе. Это они вспоминали свои песни села Рябово… Мы сидели совершенно зачарованные…»

Книга: бочка мёду и ложка дёгтя

Книга Александра Васнецова вышла благодаря финансовой поддержке братьев Аполлинария и Виктора. К 1894 году оба брата-живописца были уже хорошо известны в Москве и Санкт-Петербурге, дружили с известными художниками, музыкантами, искусствоведами, писателями, издателями, неплохо зарабатывали, продавая свои работы. Они поддерживали брата не только морально, но и материально.

В письме от 9 июня 1894 года, которое было адресовано Аполлинарию Михайловичу, брат сетовал: «Перед тем как садиться на лошадь, чтобы ехать в Турек, я пошёл на почту. И недаром: получил 10 книг сборника. Дома посмотреть не удалось, просматривал на пароходе. Впечатление получилось такое: в бочку мёду подмешалась ложка дёгтя. Уж очень много опечаток. Многие слова перевраны. Буквы в словах переставлены, и получается слово совсем непонятное: В этом не моя вина, а вина наборщиков.

Потом, некоторых песен нет. Ты говорил, что последнее моё приложение будет напечатано, а между тем многих песен нет, несмотря на их возможность быть. Почему случились такие выпуски? Песни вполне цензурные. Книжка хороша, но цена дорога: едва ли пойдёт быстро…»

Доктор филологических наук, профессор В.А. Поздеев так оценил труд Александра Михайловича: «…Сборник А. Васнецова — это своеобразная «энциклопедия» быта и эмоциональной жизни народа: Исследование синтеза песенного, игрового, зрелищного начала даёт возможность говорить об особом эстетическом уровне представленных А. Васнецовым фольклорных материалов».

Скончался народный учитель, потомственный почётный гражданин города Вятки Александр Михайлович Васнецов после тяжёлой болезни 10 апреля 1927 года. В 1994 году его имя было присвоено библиотеке № 9 города Кирова.

Владимир ШЕИН