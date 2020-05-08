Песенный марафон, онлайн-проекты и новая разработка для борьбы с вирусом

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 1 по 7 мая.

Вчера Вятка присоединилась к масштабному песенному марафону «Наш День Победы», инициированному аппаратом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.

В рамках акции кировские вокалисты создали свою видеоверсию непременного атрибута празднования 9 Мая – песни «День Победы». До кировчан произведение композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова уже записали музыканты других регионов Приволжья. Эстафету Кировской области передали наши соседи из Чувашской Республики.

Местом съёмок в Кирове стала набережная реки Вятки, мемориал «Вечный огонь».

— Акция объединила разножанровых исполнителей в единый коллектив. Вместе выступили певцы эстрадных и народных ансамблей, медийные личности региона, актёры, — рассказала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. — 8 мая мы передадим эстафету Оренбургской области, а 9 мая россияне смогут услышать знаменитую песню в исполнении всех коллективов окружного проекта.

К исполнению «гимна Великой Победы» присоединились

9 кировских исполнителей. В ролике кировчане, как и представители других регионов-участников, рассказали о том, как наши земляки приближали 9 мая 1945-го: на фронт ушли почти 600 тысяч жителей Кировской области, и более 250 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений:

Видеоклип выйдет на всех телевизионных каналах региона, его можно будет посмотреть в социальных сетях, услышать радиоверсию. Также для просмотра будут доступны и ролики других регионов-участников.

Впервые в истории – выставка без посетителей

Увы, в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции многие мероприятия, ранее запланированные к 75-летию Победы, пришлось проводить в непривычном онлайн-формате. Так, вчера (когда этот номер «КП» уже был готов к печати) Вятский художественный музей впервые в своей истории открывал выставку без посетителей.

Это – уникальная экспозиция «Об этом помнит вся Россия», включающая около 70 произведений, связанных с Великой Отечественной: живопись, графику, скульптуры из музейных фондов: Также частью онлайн-проекта стали аудиозаписи пат-риотического проекта «Письма с фронта. Аудиодневник».

«Треугольники» из 1940-х зазвучали в 2020 году голосами известных кировчан. Первым к акции присоединился глава региона Игорь Васильев. Губернатор прочёл строки письма старшины Николая Вурдова, радиотелеграфиста танка, погибшего в 1945-м, накануне Победы.

— Этот проект «оживил» письма кировчан — участников Великой Отечественной. Получилась настоящая хроника сурового времени, в самых простых и искренних словах, — поделился впечатлениями губернатор. — Никто о войне не расскажет так, как её участники. Сохранившиеся маленькие пожелтевшие письма-треугольники — уникальные документы, неповторимые свидетельства, откровения тех лет. Фронтовые письма до сих пор бережно хранятся во многих семьях и передаются как реликвии будущим поколениям. Каждое письмо пропитано тоской и любовью. Для меня было большой честью прочесть одно из них.

Всего вылечено 143 человека

Нынешний День Победы пройдёт в условиях сохраняющейся самоизоляции. Для предотвращения распространения коронавируса гражданам рекомендовано оставаться дома, избегать скоплений людей, чаще мыть руки.

Вчера стало известно о 29 новых случаях COVID-19, зарегистрированных в регионе. При этом из инфекционных госпиталей за сутки были выписаны ещё 18 человек.

Общее число заражений в области составляет 740 случаев. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Всего за период пандемии в регионе вылечено от коронавируса 143 человека.

Как отметили в региональном минздраве, в структуре общей заболеваемости коронавирусом в Кировской области 61% приходится на мужчин.

За весь период наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 50231 человек. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5365 человек, в том числе 601 ребёнок. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина 7820 взрослых и 1032 ребёнка.

Уникальная кабина от кировчан

Свой вклад в борьбу с коронавирусом вносит и региональный бизнес. По информации пресс-центра правительства региона, кировчане разработали дезинфицирующие кабины для общественных мест. Губернатор Игорь Васильев встретился с руководителем нового производства — директором ООО «Сфера Принт» Александром Салтыковым.

Кабина полностью автоматизирована. Она оснащена датчиками движения, в течение 4-5 секунд распыляет полностью безопасное антисептическое средство во весь рост человека, имеется отдельный блок для более интенсивной обработки рук, а также мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, в течение недели новое устройство уже прошло успешное тестирование на базе волонтёрского центра партии «Единая Россия». Сегодня на производство и поставку кабин предпринимателю начали поступать заявки из других регионов.

Игорь Васильев положительно оценил результаты работы бизнесмена и предложил в условиях сложной эпидемиологической ситуации установить дезинфицирующий аппарат в Доме ветеранов города Кирова, в котором проживают пожилые люди, находящиеся в зоне риска.

— Отрадно, что именно кировский предприниматель одним из первых в стране начал производить такие актуальные для сегодняшних реалий устройства, — отметил Игорь Васильев. — Региональные власти всегда готовы поддерживать новые начинания предпринимателей области, которые в непростых условиях смогли перестроить производство, при этом выполняя социальные обязательства.

Подача электроэнергии – под особым контролем

В мероприятиях, направленных против распространения COVID-19, задействованы все силы. Так, по информации правительства региона, кировские энергетики на днях проверили надёжность электроснабжения медицинских учреждений, задействованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В областной инфекционной больнице, в областной клинической психиатрической больнице им. В.М. Бехтерева, клинической больнице № 7 и инфекционном госпитале, развёрнутом на базе Талицкого санатория, прошли противоаварийные тренировки по ликвидации нарушений. Отрабатывали действия сотрудников электросетевых компаний при возможном обесточивании объектов здравоохранения.

Как подчёркивают специалисты, все медицинские учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, имеют резервные источники снабжения электроэнергией — РИСЭ. Резервные источники питания, в свою очередь, имеют запас топлива.

— Во время тренировки сотрудники электросетевых компаний совместно с техническим персоналом медучреждений отрабатывали навыки восстановления электроснабжения. Были воссозданы возможные ситуации — повреждение опоры линии электропередач и повреждение трансформатора. Во всех случаях бригада специалистов оперативно подключила дизель-генераторы, и электроснабжение было обеспечено, — пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Также были проверены схемы надёжности электроснабжения, рассчитана мощность, чтобы её хватило на все аппараты ИВЛ.

— Подача электроэнергии медицинским учреждениям Кировской области взята под особый контроль. На сетях, питающих объекты здравоохранения, отменены плановые работы, — отметил заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. — В полную готовность приведены мобильные дизельные генераторы, которые имеются в регионе. В случае нештатных ситуаций они смогут оперативно обеспечить больницы электроэнергией.

Фото Александра ПАПЫРИНА