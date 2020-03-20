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Писатель Владимир Крупин стал лауреатом премии имени Валентина Распутина…

Виктор Семёнов Культура, Лучшее, Новости

Национальная литературная премия имени Валентина Распутина учреждена Российским книжным союзом и правительством Иркутской области в память о выдающемся русском писателе, публицисте, общественном деятеле для поощрения талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества в традициях российской классической прозы или внёсших существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы.

Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.
15 марта, в день рождения Валентина Распутина, были подведены итоги второго премиального сезона.
Лауреатом первой премии стал наш земляк, замечательный русский писатель Владимир Крупин за новую книгу «Эфирное время».

…а Виктор Бакин – Международной литературной премии имени Петра Ершова за произведения для детей и юношества

Недавно жюри этой премии подвело итоги своего пятнадцатого конкурса.

Отрадно, что наряду с московскими и сибирскими детскими писателями, а также космонавтом, Героем России Александром Скворцовым, доставившим сказку «Конёк-Горбунок» на международную космическую станцию, и литературоведом из Франции лауреатом премии в номинации «Военно-патриотическая литература» признан вятский писатель Виктор Бакин. Так высоко оценена его документальная книга «Детдомовские сороковые…», выдержавшая уже четыре издания.

Награждение победителей состоится в начале июня на родине автора «Конька-Горбунка» П.П. Ершова – в городе Ишиме Тюменской области.

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Виктор Семёнов

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