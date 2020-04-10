Планета Летающих Человечков

Под твёрдым переплётом и под яркой обложкой, как под крышкой изящной шкатулки, скрыто до времени ожерелье из семи сказок. С ними читатель окажется в городе Дивноярске, так похожем на город детства. На местном пляже беззаботно резвится ватага мальчишек во главе с главным «ватаманом» и замыкающим строй «самым маленьким ватаманчиком», который увлечёт за собой и «скомороха», и «зодчего». В том городе всё живое, даже дождь разговаривает с людьми, и нет границы между реальностью и воображаемым миром.

Что же увидел Голубоглазик, когда молния расколола небо пополам, и что случилось на планете Летающих Человечков? Кто и для чего превратил обыкновенную песчинку в огненное копьё? Как маленький, боявшийся даже своей тени мальчик победил страх и Беспощадного Владыку? Отчего перестали летать обитатели планеты Летающих Человечков, и как воплотился в могучего Дракона самый злой дух, витавший в самых мрачных глубинах мироздания, и как люди-земляне невольно помогли ему в этом воплощении? Где сегодня рождаются принцы и что за божественная тайна зашифрована в обычном журавлином крике? Существует ли предел совершенству и чем можно откупиться от вятского лешего? Вот сколько вопросов.

Но, наверное, проще взять и прочитать, чем перечислить все вопросы, на которые можно найти ответы в этой книге, созданной рассказчиком.

При этом сказки рассказывает не только автор, но и тигр, визирь царя Света из далёкой загадочной Синей галактики, в которой рождаются воины света — белые ангелы-волки.

Сказки наполнены фантастическими событиями, духовным смыслом, благородством литературных персонажей. В них всё соответствует модному жанру фэнтези. А если говорить проще, то это — современные волшебные русские сказки. Современные, потому что написаны автором-современником, хотя их события происходят и в наше время, и в незапамятные времена, рядом с нами и в неведомых краях.

Тираж нового издания весьма серьёзный — пять тысяч экземпляров. Книга предназначена для среднего и старшего школьного возраста, для молодёжи. Интересна она будет и взрослому читателю, ведь автор ухитряется писать ещё и между строк.

«Планета летающих человечков»: отрывок из сказки

…Дедушка не сразу понял, чего от него хотят взволнованные ребятишки. А когда понял, направился в свою мастерскую.Там он долго освобождал шкаф от всевозможных изделий. Дети, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, ждали. Глаза их округ-лились, когда они увидели за отодвинутым шкафом искусно замаскированный тайник, из которого дед достал свёрток.

И вот свёрток уже распакован, а в нём — пожелтевшая от времени детская книга с цветными иллюстрациями. На картинках изображены какие-то странные существа с острыми носами и большущими остроконечными ушами.

Смешно, конечно, но дети ничего не знавшие о птицах, увидели их именно такими: странными, ушасто-носатыми существами. За носы они приняли клювы, а за уши — крылья.

Посыпались детские вопросы:

— Кто это? Что это? Откуда у тебя, дедушка, эта книга?..

— Это и есть птицы, которые летали по воздуху, — улыбаясь, пояснил дед с большой охотой. — А это наши предки, летающие человечки. Они летали, как птицы: Во времена моей молодости на нашей планете все могли летать. И не только взрослые человечки, но и дети. Правда, малыши до пяти лет могли летать только на руках или за руку со взрослыми. Они учились летать так же просто, как и ходить. Когда детям исполнялось десять лет, им разрешалось летать самостоятельно. Но на каждый полёт они просили у родителей разрешения, как сейчас маленькие дети просятся погулять на улицу. А когда подросткам исполнялось пятнадцать лет, им предоставлялась полная свобода:

В комнате воцарилась тишина. Наконец мальчик не выдержал и заёрзал на стуле:

— Там секрет должен быть. Секрет! Без него не взлетишь, да?

— Да. Есть секрет, — подтвердил дед, выходя из задумчивости. — Секрет очень простой. Я вам его уже открыл…