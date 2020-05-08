В правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета биотехнологического и иммунобиологического научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис».

Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева. Оно было посвящено рассмотрению вопроса реализации на территории региона наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» в отношении заболеваемости COVID-19.

— Ожидается, что за счёт выработки неспецифического иммунитета применение вакцины позволит снизить заболеваемость, что послужит поводом к внесению дополнительных показаний в инструкцию по применению данной вакцины. В Кировской области планируется проведение около 1500 исследований, — подчеркнул губернатор.

Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за реализацию данного проекта на территории Кировской области. Как сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, к настоящему времени уже проработан формат трёхстороннего соглашения о взаимном партнёрстве, и в ближайшее время он будет представлен участникам НОЦ.