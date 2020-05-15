Пленэр-2020 состоится в областном центре

Традиционный Васнецовский пленэр в нынешнем году планируется провести в городе Кирове. Об этом пресс-центру правительства региона сообщила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Она напомнила, что пленэр-2020 будет юбилейным, уже 15-м. Мероприятие запланировано на август. В регион приедут известные российские художники из разных уголков страны.

В первые дни пленэра художники познакомятся с историей областного центра и его архитектурным обликом, посетят мемориальные места, связанные с жизнью братьев Васнецовых в Вятке, художественный музей, а также мастерские дымковской игрушки.

В течение двух недель участники пленэра будут работать на улицах города и в его окрестностях.

Планируются творческие встречи и мастер-классы участников пленэра с жителями города, студентами и школьниками. Также в ходе пленэра состоится открытый общегородской уличный мастер-класс «Рисуй, любимый город!» для учащихся детских художественных школ и школ искусств, художественных студий Кирова и Кировской области, студент

Вятского художественного училища имени А.А. Рылова, Вятского государственного университета и всех желающих.

По итогам проведения пленэра в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых запланирована выставка, на которой все желающие смогут познакомиться с новыми произведениями, созданными участниками во время пленэра.

Кстати

Творческий проект по проведению Всероссийского Васнецовского пленэра подготовлен Вятским художественным музеем имени В.М. и А.М. Васнецовых совместно с Кировским городским отделением ВТОО «Союз художников России» — НХП «Дымковская игрушка». Мероприятие вошло в число победителей грантового конкурса в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На реализацию будет выделено 1,7 млн рублей.