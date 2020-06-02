Победители конкурса «Серебряное созвездие — 2020» получили гранты на реализацию проектов

На эти средства в области будут реализованы 22 социальные инициативы, направленные на решение проблем и задач, связанных с повышением качества жизни старшего поколения региона. Напомним грантовый конкурс «Серебряное созвездие» проводится второй год по инициативе депутата ГосДумы Рахима Азимова при поддержке Общественной палаты Кировской области. В 2020 году на конкурс поступило 105 конкурсных заявок из 20 муниципальных образований Кировской области.

Рахим Азимов рассказал, что на сегодняшний день все победители получили гранты:

— Ограничительные меры по короновирусу внесли коррективы по срокам реализации проектов. В большинстве своем все они предполагают проведение массовых мероприятий. Мы не можем рисковать здоровьем людей, поэтому сегодня победители только готовятся к реализации своих инициатив: закупают необходимую технику, аппаратуру, спортивный инвентарь и тп. Как только позволит ситуация, все мероприятия в рамках проектов обязательно будут реализованы.

Так в деревне Пескова Омутнинского района начнет работу волейбольная секция для людей пожилого возраста, в которую будут привлечены бывшие спортсмены-волейболисты и пенсионеры, желающие научиться играть в волейбол. Тренерами «серебряных» спортсменов выступят участники школьной молодежной сборной.

В Верхнекамском районе люди старшего возраста вместе с молодежью отправятся в туристические походы по родному краю. Проект «ВЕТЕРкомпАНейский» направлен на активный отдых и выстраивание диалога между поколениями.

В Слободском будет реализован проект «Бабушки и внуки — со спортом против скуки». Это активная спортивная площадка, на которой планируется проведение занятий школы здоровья для пожилых людей и внуков. Кульминацией проекта станет спортивный праздник «Дед, бабушка и я – спортивная семья!»

В деревне Стулово Слободского района пройдет «Фольклорный переполох», где бабушки и дедушки познакомят своих внуков и правнуков с народным творчеством, как отражением мировоззрения и психологии русского человека.

Встречи с актерами Кировского театра кукол, посещение спектаклей, мастер-классы по созданию кукол, уроки актерского мастерства и сценической речи — это и много другое ждет участников проекта «Бабушкины сказки» из деревни Цепели Орловского района. Кульминацией проекта станет постановка спектакля по мотивам русских народных сказок. Первыми спектакль увидят юные зрители дети Цепелёвского дома культуры. Премьера состоится на Рождественском утреннике.

Реализация этих и других проектов конкурса «Серебряное созвездие — 2020» продлится до февраля 2021 года.