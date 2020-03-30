По данным на вчерашнее утро, число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Кировской области увеличилось до двенадцати. Кроме того, подозрение на коронавирус по тест­-системе – ещё у 7 человек, сообщил пресс­центр правительства региона.

Из референсной лаборатории пришли положительные результаты исследования проб на коронавирус ещё трёх кировских пациентов. Среди них – двое мужчин, один из которых вернулся из поездки в Чили, второй – из Объединённых Арабских Эмиратов, а также женщина, контактировавшая с первой заболевшей (в поезде Москва – Новый Уренгой).

Таким образом, под медицинским наблюдением в инфекционной больнице находятся девять человек с подтверждённым диагнозом (три из 12 выписаны) и семь человек с подозрением на коронавирус. В воскресенье вечером тест-система показала положительный результат у двух человек, утром в понедельник – ещё у одного.

Кроме этого, в больнице под наблюдением находятся около 30 человек – это граждане, вернувшиеся из эпиднеблагоприятных стран с признаками ОРВИ и контактные с ними, имеющие на сегодня отрицательные тесты.

Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь в полном объёме. В боксах, где размещены пациенты, есть wi-fi, госпитализированные имеют возможность общаться с родными посредством мобильной связи и интернета.

«Надо поберечь и себя, и своих близких»

Для того чтобы остановить распространение вируса, в регионе принят комплекс мероприятий (подробнее о тех, что касаются работы бизнеса, – на 2 стр. этого номера). Президентом России Владимиром Путиным на территории всей страны объявлена нерабочей неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

– Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома, – обратился глава государства к россиянам в своём выступлении.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжают свою работу.

«Слова благодарности докторам»

В конце минувшей недели состоялось очередное заседание штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор региона Игорь Васильев.

– Чем более ответственно мы будем подходить к тем правилам, которые сейчас устанавливаются, уходить на самоизоляцию, чем меньше контактов будет с окружающими людьми, тем больше шансов на то, что мы преодолеем этот период в очень короткие сроки, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Здоровье у нас одно, и только общими усилиями мы сможем его сохранить. Хочу выразить слова благодарности докторам, которые справились с первыми случаями коронавируса в кратчайшие сроки. Признателен также тем людям, которые ответственно подошли к делу, сразу обратились за помощью и проходят лечение.

В полной боевой готовности

Как сообщает пресс-центр правительства региона, сейчас в инфекционной больнице областного центра на круглосуточном дежурстве, не уходя домой, работают 6 врачей. Один из них оказывает помощь детям, остальные – взрослым. Их пациенты – люди с подтверждённым диагнозом коронавирус, с подозрением на него, а также те, кто контактировал с прибывшими из-за границы.

Врач-инфекционист Алексей Протасов не выходил с работы с 12 марта – с момента, как в инфекционную больницу привезли первую в регионе пациентку с подозрением на новый вирус. С тех пор медучреждение находится в полной боевой готовности, а врачи несут круглосуточное дежурство.

По словам Протасова, по мере поступления пациентов расширяются и площади больницы. В данный момент для изоляции задействованы два двухэтажных корпуса с «мельцеровскими боксами». По словам врача, на сегодня «тяжёлых» пациентов в клинике нет – подключение к аппарату ИВЛ ещё не потребовалось ни одному больному. Состояние у всех стабильное, некоторые не имеют даже клинических проявлений болезни.

Отметим, что своё непрерывное двухнедельное присутствие на работе врач героизмом не считает.

– Это наша работа, мы знали, на что идём. Мы готовы продолжить свою работу в таком режиме, сколько потребуется. Конечно, определённая усталость есть. У нас есть общежитие, в котором отдыхает персонал. Находим немного времени и на отдых, и на сон, подменяя друг друга. Иначе физически невозможно будет это выдержать. Нагрузка большая, – говорит врач.

Кстати, в профессии Протасов с 1996 года, более пяти лет он отработал в Эфиопии, где пришлось столкнуться с многими опасными инфекциями, в том числе с карантинными – холерой, жёлтой лихорадкой и другими.

Как помочь врачам и медсёстрам

Помочь медикам может каждый житель региона. Для этого достаточно просто остаться дома. С призывом к жителям региона ответственно отнестись к благополучию своего окружения выступил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

– Нам всем необходимо осознавать, какая нагрузка ложится на плечи наших врачей и медицинских сестёр. Это ежедневный титанический и самоотверженный труд. Самая главная помощь, которую может оказать каждый житель нашим медицинским работникам, – вовремя сообщить о себе в случае возвращения из заграничной поездки, соблюдать все необходимые меры профилактики и позаботиться о своих пожилых родственниках, – отметил Дмитрий Курдюмов.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона, в областном центре определены дополнительные медицинские организации для оказания помощи пациентам с коронавирусом на случай, если это понадобится инфекционному госпиталю.

– Это – отдельно стоящие корпуса трёх медучреждений города. Если мы введём их в работу, то число инфекционных коек можно будет увеличить до 636, что полностью соответствует нормативу, – сказал Дмитрий Александрович.

Кстати

Три важных факта

 В городе Кирове из инфекционной больницы выписаны первые три пациента, вылеченные от коронавируса. Они полностью здоровы, но некоторое время будут находиться дома на карантине.

 В Кировской области спланированы различные варианты развития ситуации. С учётом всех профилактических мероприятий регион должен пойти по благополучному сценарию, отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

 В период пандемии помощь медицинским работникам в учреждениях региона оказывают 153 учащихся Кировского медуниверситета и 28 студентов медицинского колледжа. Будущие врачи и медицинские сёстры помогают в организации наблюдения и лечения на дому пациентов с ОРВИ, гриппом и подозрением на коронавирус, находящихся дома в условиях временной изоляции, работают медицинскими регистраторами и администраторами.

Важно

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо сразу после возвращения сообщить по телефону 8­800­100­43­03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.