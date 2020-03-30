По данным на вчерашнее утро, число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Кировской области увеличилось до двенадцати. Кроме того, подозрение на коронавирус по тест-системе – ещё у 7 человек, сообщил прессцентр правительства региона.
Из референсной лаборатории пришли положительные результаты исследования проб на коронавирус ещё трёх кировских пациентов. Среди них – двое мужчин, один из которых вернулся из поездки в Чили, второй – из Объединённых Арабских Эмиратов, а также женщина, контактировавшая с первой заболевшей (в поезде Москва – Новый Уренгой).
Таким образом, под медицинским наблюдением в инфекционной больнице находятся девять человек с подтверждённым диагнозом (три из 12 выписаны) и семь человек с подозрением на коронавирус. В воскресенье вечером тест-система показала положительный результат у двух человек, утром в понедельник – ещё у одного.
Кроме этого, в больнице под наблюдением находятся около 30 человек – это граждане, вернувшиеся из эпиднеблагоприятных стран с признаками ОРВИ и контактные с ними, имеющие на сегодня отрицательные тесты.
Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь в полном объёме. В боксах, где размещены пациенты, есть wi-fi, госпитализированные имеют возможность общаться с родными посредством мобильной связи и интернета.
«Надо поберечь и себя, и своих близких»
Для того чтобы остановить распространение вируса, в регионе принят комплекс мероприятий (подробнее о тех, что касаются работы бизнеса, – на 2 стр. этого номера). Президентом России Владимиром Путиным на территории всей страны объявлена нерабочей неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
– Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома, – обратился глава государства к россиянам в своём выступлении.
При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжают свою работу.
«Слова благодарности докторам»
В конце минувшей недели состоялось очередное заседание штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор региона Игорь Васильев.
– Чем более ответственно мы будем подходить к тем правилам, которые сейчас устанавливаются, уходить на самоизоляцию, чем меньше контактов будет с окружающими людьми, тем больше шансов на то, что мы преодолеем этот период в очень короткие сроки, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Здоровье у нас одно, и только общими усилиями мы сможем его сохранить. Хочу выразить слова благодарности докторам, которые справились с первыми случаями коронавируса в кратчайшие сроки. Признателен также тем людям, которые ответственно подошли к делу, сразу обратились за помощью и проходят лечение.
В полной боевой готовности
Как сообщает пресс-центр правительства региона, сейчас в инфекционной больнице областного центра на круглосуточном дежурстве, не уходя домой, работают 6 врачей. Один из них оказывает помощь детям, остальные – взрослым. Их пациенты – люди с подтверждённым диагнозом коронавирус, с подозрением на него, а также те, кто контактировал с прибывшими из-за границы.
Врач-инфекционист Алексей Протасов не выходил с работы с 12 марта – с момента, как в инфекционную больницу привезли первую в регионе пациентку с подозрением на новый вирус. С тех пор медучреждение находится в полной боевой готовности, а врачи несут круглосуточное дежурство.
По словам Протасова, по мере поступления пациентов расширяются и площади больницы. В данный момент для изоляции задействованы два двухэтажных корпуса с «мельцеровскими боксами». По словам врача, на сегодня «тяжёлых» пациентов в клинике нет – подключение к аппарату ИВЛ ещё не потребовалось ни одному больному. Состояние у всех стабильное, некоторые не имеют даже клинических проявлений болезни.
Отметим, что своё непрерывное двухнедельное присутствие на работе врач героизмом не считает.
– Это наша работа, мы знали, на что идём. Мы готовы продолжить свою работу в таком режиме, сколько потребуется. Конечно, определённая усталость есть. У нас есть общежитие, в котором отдыхает персонал. Находим немного времени и на отдых, и на сон, подменяя друг друга. Иначе физически невозможно будет это выдержать. Нагрузка большая, – говорит врач.
Кстати, в профессии Протасов с 1996 года, более пяти лет он отработал в Эфиопии, где пришлось столкнуться с многими опасными инфекциями, в том числе с карантинными – холерой, жёлтой лихорадкой и другими.
Как помочь врачам и медсёстрам
Помочь медикам может каждый житель региона. Для этого достаточно просто остаться дома. С призывом к жителям региона ответственно отнестись к благополучию своего окружения выступил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
– Нам всем необходимо осознавать, какая нагрузка ложится на плечи наших врачей и медицинских сестёр. Это ежедневный титанический и самоотверженный труд. Самая главная помощь, которую может оказать каждый житель нашим медицинским работникам, – вовремя сообщить о себе в случае возвращения из заграничной поездки, соблюдать все необходимые меры профилактики и позаботиться о своих пожилых родственниках, – отметил Дмитрий Курдюмов.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона, в областном центре определены дополнительные медицинские организации для оказания помощи пациентам с коронавирусом на случай, если это понадобится инфекционному госпиталю.
– Это – отдельно стоящие корпуса трёх медучреждений города. Если мы введём их в работу, то число инфекционных коек можно будет увеличить до 636, что полностью соответствует нормативу, – сказал Дмитрий Александрович.
Кстати
Три важных факта
В городе Кирове из инфекционной больницы выписаны первые три пациента, вылеченные от коронавируса. Они полностью здоровы, но некоторое время будут находиться дома на карантине.
В Кировской области спланированы различные варианты развития ситуации. С учётом всех профилактических мероприятий регион должен пойти по благополучному сценарию, отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
В период пандемии помощь медицинским работникам в учреждениях региона оказывают 153 учащихся Кировского медуниверситета и 28 студентов медицинского колледжа. Будущие врачи и медицинские сёстры помогают в организации наблюдения и лечения на дому пациентов с ОРВИ, гриппом и подозрением на коронавирус, находящихся дома в условиях временной изоляции, работают медицинскими регистраторами и администраторами.
Важно
Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо сразу после возвращения сообщить по телефону 88001004303 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.