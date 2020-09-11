«Погружаясь в тайны музейных коллекций…» В краеведческом музее открылись новые экспозиции

Сразу несколько любопытных экспозиций подготовили сотрудники краеведческого музея и его отделов. Среди них специальный проект «Люблю тебя, старинный сад…», посвящённый 185-летию одного из самых памятных мест областного центра – Александровского сада, заложенного в «английском стиле» в память о визите в губернский город императора Александра I.

Повседневную жизнь вятских жителей в 1920–1950 гг. можно будет увидеть на редких снимках фотокорреспондента Леонида Шишкина – создателя настоящей фотолетописи вятского края…

Музей воинской славы представит посетителям выставку «Герой неба», посвящённую подвигу нашего земляка, лётчика Виталия Хлыбова, совершившего 37 боевых вылетов, а после окончания войны, даже не имея кисти правой руки, ставшего преподавателем живописи.

И, наконец, «Диорама» (музей «Вятские народные художественные промыслы») подробно расскажет об истории «предка» современной мебели – сундука: как он служил людям и шкафом, и кроватью, и люлькой, и чемоданом, и даже сейфом. К этому списку вполне уместно добавить ещё несколько экспозиций, открытых в конце лета: это выставочный проект «Из Вятки – в Зурбаган», посвящённый сразу двум юбилейным датам – 140-летию со дня рождения Александра Грина и 40-летию музея писателя-романтика. И выставка «Тайны музейных коллекций, на которой представлены редкие и отреставрированные экспонаты из фондов музея, которые прежде практически не выставлялись.

– Ограничения по коронавирусу существенно осложнили нашу работу, – рассказывает директор областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артём Маркелов. – До 18 июня мы были закрыты для посещений. И сейчас в основной своей массе в музей приходят одиночные посетители или идут отдельные семьи. Всем рекомендуется надевать маски, обязательно измеряется температура. В наличии и обрабатывающие жидкости. К сожалению, сейчас больших групп нет и по сути экскурсий тоже нет. Поэтому я настраиваю коллег на то, что это данность, которую можно назвать «периодом одиночных посетителей». И надо к этому приспосабливаться. Учиться работать и в таких непростых условиях. Поэтому в экспозициях мы разместили достаточно много пояснительных текстов. Чтобы посетитель не просто прошёл по залам музея и посмотрел на выставленные предметы, но и мог самостоятельно ознакомиться с дополнительной информацией. Сейчас работаем и над тем, чтобы предоставлять школам онлайн-уроки. Ну а 1 сентября вход для деток у нас был бесплатный – такая существует традиционная акция.

На будущий год исполняется 155 лет с момента основания в Вятке краеведческого музея. И уже сегодня, готовясь к этой значимой дате, музейные работники проводят определённую подготовку: так, выставочный проект «Тайны музейных коллекций» здесь рассматривают, как выставку-анонс, выставку-превью предстоящего юбилея.

– В этой экспозиции какие-то экспонаты взяты из алабинских коллекций, какие-то (достаточно современные) поступили в последние десятилетия, – поясняет Артём Владимирович. – Например, комплект одежды кировской актрисы Тамары Ивановны Ветко. А из редких экспонатов – уникальные цеховые знамёна в количестве восьми штук. В 1860-е годы, во времена Александра II, создавались гильдии по цеховому признаку. Пекари, сапожники, каменщики, портные… И каждая гильдия обязана была иметь цеховое знамя, с которым выходила на какие-то массовые мероприятия. Это уникальные вещи. По оценке специалистов в музеях ПФО ничего подобного нет. При этом мы хотели показать и рассказать посетителям, как редкие экспонаты попадают в музей. Например, у нас представлен старинный японский меч, который попал в музейную коллекцию из… отдела милиции. А один из кладов – горшочек с монетами начала XVII века – работник комбината «Искож» нашёл на своём огороде, когда убирал картошку. И посмотрите: не в скупку отнёс, не попытался на этом как-то заработать, а передал нам на хранение.

Музей не должен восприниматься как нечто консервативное, догматическое, закостенелое, словно это некая лавка древностей. Он должен постоянно развиваться, обновляться, приглашать к сотрудничеству заинтересованные организации. Так, областной краеведческий музей в содружестве с Вятской торгово-промышленной палатой решил организовать выставку, посвящённую истории промышленного дизайна, на которой представить весьма широкую линейку экспонатов: от автомата ППШ до стиральной машины «Вятка-автомат». Весьма интересно должно получиться. Подписано соглашение и с региональным министерством спорта и молодёжной политики. Среди задач: сделать совместную выставку «Спорт во время войны».

– Тема спортивных соревнований во время войны никогда полностью не раскрывалась, – замечает Артём Маркелов. – И материалов здесь немного. Почему мы и просим поддержки со стороны министерства спорта: у них большое спортивное сообщество, которое и может помочь организовать подобную выставку. А рассказать есть о чём. Только один факт, о котором я прежде не знал: в 1943 году после освобождения Сталинграда наше кировское «Динамо» специально летало в этот героический город и проводило там футбольный матч – своеобразный знак поддержки. Потрясающий эпизод. У нас в фондах есть фотографии этой поездки. И мы будем комплектовать эту выставку, привлекая библиотечные и архивные материалы. В следующем году, продолжая военную тематику, планируем рассказать о заводах. Это «Искож», «АВИТЕК», «Лепсе», «Маяк», которые были эвакуированы на вятскую землю и стали оплотом экономической жизни города. Тоже надо сделать все нестандартно…

Даты, юбилеи, презентации – всё это, без сомнения, важно и нужно. Но так мечтается, чтобы территория музея была заветным островком притяжения в любые дни, в любые месяцы. А то за новостройками она порой совсем теряется. Вот отмечает нынче музей Грина свое 40-летие. Когда его в 1980 году открывали, вокруг стояли сплошь одноэтажные деревянные дома. А сейчас – одни небоскрёбы! И маленький музейный домик оказался поистине в каменном мешке, стал просто незаметен. Поэтому желательно обнести его небольшой оградой, чтобы машины не парковались прямо под окнами. И красивые клумбы, конечно, разбить, цветы посадить. Одним словом, обозначить границы территории, чтобы никто на неё впредь не покушался…

– Выставка, посвящённая юбилею Александровского сада, открывается в музее Салтыкова-Щедрина, – продолжает развивать тему музейных площадей директор краеведческого музея. – Выставка очень интересная, ведь там представлены подлинные документы XIX века. Единственная проблема – очень маленькое помещение. Зальчик – всего двадцать квадратов. И мы сейчас думаем над тем, как его расширить. Решаем проблему архитектуры пространства. Дом-музей Салтыкова-Щедрина следует рассматривать не столько как квартиру писателя, хотя это реальный дом, где он жил. Это настоящая усадьба русского чиновника в провинции второй половины XIX века. И подавать её следует именно так. Тем более музей расположен в центре современного города, место оживлённое – всё это надо использовать.

…Бытует представление, что все краеведческие музеи на одно лицо. В какой бы город ни приехал, везде одно и то же: лапти, сарафаны, бураки. В общем, сплошной крестьянский быт. Наверное, доля истины в этом есть. Впрочем, так, да не совсем так. Вятским музейщикам важно показать историю края – чтобы было наглядно и занимательно. И пусть в экспозиции представлены одежда, обувь или какие-то повседневные бытовые вещи – это вовсе не история предметов. Это история наших предков. История людей.

Автор фото Н. Ходырев