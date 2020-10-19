Подведены итоги конкурсного отбора проекта «Местный дом культуры — 2021»

В конце минувшей недели в министерстве культуры Кировской области состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которого определены районы области — участники федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» направления «Местный дом культуры».

На средства субсидий, которые будут выделены из федерального и областных бюджетов, 16 районных домов культуры проведут текущие ремонты и приобретут новое оборудование.

Проект реализуется в области с 2017 года. Координатором проекта в регионе с первых дней является депутат Госдумы Рахим Азимов. Благодаря ему в проект было дополнительно привлечено свыше 6,4 млн. рублей внебюджетных средств. В текущем году эта сумма составила более 1 млн. рублей.

— За все время реализации проекта в нашем регионе в нем приняли участие 79 сельских домов культуры. Благодаря проекту многие ДК были полностью отремонтированы, закуплено новое оборудование, музыкальные инструменты, театральные кресла и прочее. О том, что проект нужен и востребован, говорит хотя бы тот факт, что из года в год в нем хотят участвовать все больше районов области. Нам есть еще к чему стремиться, и в следующем году эта работа будет продолжена, — сказал Рахим Азимов.

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